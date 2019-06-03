З квітня банки будуть видавати тільки безконтактні картки Visa
Про це повідомила старший віце-президент, директор регіонального підрозділу Visa по країнах СНД і Південно-Східної Європи (CISSEE) Віра Платонова, передає "Європейська правда".
За даними НБУ, станом на 1 січня 2019 року лише 10,7% платіжних карт в Україні були безконтактними (3,95 млн карток з 36,95 млн). Хоча кількість безконтактних платіжних карт за 2018 рік зросла на 44%.
При цьому 80% всіх платіжних терміналів в Україні вже приймають безконтактні платежі (221,5 тис. терміналів з 278,99 тис.).
Поштовхом до розвитку інфраструктури стала вимога міжнародних платіжних систем з 1 січня 2016 року встановлювати нові платіжні термінали виключно з модулем для безконтактного списування коштів. З 1 січня 2016 роки кількість платіжних терміналів зросла в Україні на 104,7 тис.
Платонова пообіцяла, що в 2019 році Visa перегляне розмір комісій interchange і знизить комісії для операцій по картах лише з магнітною смугою, що буде стимулювати банки просувати безконтактні платіжні засоби.
При цьому платіжна карта, яка має можливість безконтактної оплати (технологія Visa payWave), також має і чіп, і магнітну смугу, щоб картою можна було розрахуватися в будь-якому POS-терміналі.
Нагадаємо, що компанія Visa запустить технологію softPOS, за допомогою якої будь-який смартфон на операційній системі Android можна перетворити на платіжний термінал, який підтримуватиме безконтактну оплату картками та телефонами.
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