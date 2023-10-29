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Україна в наступному році припинить транзит російського газу

29 жовтня 2023, 14:29
Україна в наступному році припинить транзит російського газу
Фото: З відкритих джерел
НАК "Нафтогаз" не буде продовжувати транзит російського газу після закінчення терміну дії контракту в 2024 році.

Про це пише Радіо Свобода

"Україна готова вже відмовитися від транзиту газу, особливо через те, що росія не виконує умов контракту", - заявив голова правління НАК "Нафтогаз України" Олексій Чернишов.

Він дордав, що "Газпром" не сплачує за своїм контрактом по напряму ГВС "Сохранівка" і тому "Нафтогаз" недоотримує обсяги фінансування для того, щоб фактично забезпечувати транзит. 

За словами Чернишова, Україна виконує свої зобов'язання незалежно від того, подаючи позови проти "Газпрому" для виконання своїх зобов'язань для підтримки європейських колег.  

"Не існує інших причин, але ми не можемо позбавити сьогодні деякі країни Євросоюзу, які, до речі, є нашими партнерами, можливості отримувати блакитне паливо і готуватися до зими", - сказав Чернишов.

Глава "Нафтогазу" додав, що ЄС планує повністю відмовитися від споживання російського газу до 2027 року, тому не наполягає на продовженні українського транзиту.

Крім того, імпорт нафти з рф до країн Європейського Союзу знизився на 90% порівняно з обсягами 2021 року.

 
НафтогазГазпромконтракт

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