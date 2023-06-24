ЄС знизив залежність від російських енергоресурсів: статистичні дані

Імпорт нафти з рф до країн Європейського Союзу знизився на 90% порівняно з обсягами 2021 року.

Такі дані опублікувала Єврокомісія в своєму Twitter.

Графік від Євростату показує як після 2019 року поступово знижувався імпорт російської нафти і нафтопродуктів, та як цей процес різко прискорився після відкритого нападу росії на Україну.

"Станом на березень імпорт нафти з росії до ЄС знизився на 90%, якщо порівнювати з середніми обсягами 2019-2022 років. Санкції ЄС проти росії та гранична ціна на російську нафту і пов’язані продукти, що встановлена G7, демонструють результати", – йдеться в дописі.

Днями Нафтогаз заявив, що планує в американському суді хоче стягнути з росії 5 млрд доларів втрачених у Криму активів.