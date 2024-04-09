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CУСПІЛЬСТВО

Україна в списку перших п'яти фаворитів на "Євробаченні" за прогнозами букмекерів

09 квітня 2024, 19:08
Україна в списку перших п'яти фаворитів на
Фото: з вільного доступу
Перше місце віддають представнику Швейцарії.

Букмекери оновили прогноз переможця пісенного конкурсу "Євробачення", який цього року пройде у Швеції. Представниці України, alyona alyona & Jerry Heil, за прогнозами, входять до першої п'ятірки рейтингу.

Так, дані порталу Eurovisionworld показують, що українки можуть посісти четверте місце.

Лідером, за прогнозами, зараз є представник Швейцарії Nemo із піснею The Code. На другому місці – представник Хорватії Baby Lasagna із піснею Rim Tim Tagi Dim. Замикає трійку лідерів Анджеліна Манго з Італії.

Варто зазначити, що ймовірність перемоги Швейцарії на Євробаченні-2024 оцінюється в 24%, Хорватії - в 16%, Італії - в 12%, а України - в 9%. Такі самі шанси на перемогу і у репера Joost Klein, який представлятиме Нідерланди. Поки що, за прогнозами, він може посісти п'яте місце.

"Євробачення-2024" відбудеться у Швеції у травні 2024 року. Півфінали заплановані на 7 та 9 травня, а фінал – на 11 травня.

Євробачення-2024

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