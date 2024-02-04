Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
CУСПІЛЬСТВО

У Нацвідборі на "Євробачення-2024" перемогли alyona alyona та Jerry Heil. Вони представлятимуть Україну на конкурсі

04 лютого 2024, 20:06
У Нацвідборі на
Українське радіо
Своєю піснею Jerry Heil та Alyona Alyona говорять про необхідність єднання між будь-ким задля добрих справ і важливих перемог.

У Національному відборі на пісенний конкурс "Євробачення-2024" перемогли alyona alyona та Jerry Heil з піснею "Teresa & Maria". У підсумку вони набрали 21 бал — 10 балів від жюрі та 11 від глядачів через голосування у застосунку "Дія".

Своєю піснею Jerry Heil та Alyona Alyona говорять про необхідність єднання між будь-ким задля добрих справ і важливих перемог. Співачки “щиро вірять в перемогу правди”, однак “в світі, сповненому шуму, ми будемо почутими лише, якщо будемо обʼєднаними і говоритимемо злагоджено".

“Україна стала для всього світу взірцем єднання. Ми разом сміливо подивилися в обличчя ворогові і запрацювали, як єдиний механізм. Це було так вражаюче, що увесь світ взявся нам допомагати", - говорить про трек Альона Савраненко.

Реакції людей зі всього світу на пісню вражають. Всі відзначають зокрема такі аспекти: 

Яка українська мова гарна!

Воу, це пісня про Дів!

Ця пісня могла би стати великою в Штатах! Класний продакшн!

Гідна пісня і форматна. В неї є великі шанси на успіх у Євробаченні

Разом з тим українці у соцмережах критикували пісню за слова "з нами мама Тереза і Діва Марія, босі, ніби по лезу, йшли по землі", бо образ Терези в історії є досить суперечливим.

З одного боку, мати Тереза - найвідоміша у світі черниця, засновниця Згромадження Місіонерок Любові, лауреатка Нобелівської премії миру 1979 року, визнана святою у католицькій церкві. 

З іншого - їй закидають те, що у її численних лікарнях в антисанітарних умовах вмирали люди, а вона у той час мала великі суми пожертв, які не витрачала на нужденних, а також спілкувалася із “світовими тиранами”.

Натомість Alyona Alyona і Jerry Heil, коментуючи закиди, стверджують, що їхня пісня “не є біографічною”, а Тереза фігурує в треку як образ, а не особистість, і в пісні вона згадується виключно як символ добра.

У застосунку "Дія"за переможця Нацвідбору проголосувало 1 167 176 українців. 

Нагадаємо, через голосування за переможця нацвідбору на "Євробачення" стався збій у "Дії".

Євробачення-2024

Останні матеріали

Фіни обирають президента, і з хвилюванням стежать за США. Над Фінляндією нависла
Політика
Фіни обирають президента, і з хвилюванням стежать за США. Над Фінляндією нависла "екзистенційна загроза" з боку росії – The Guardian
Переклад iPress – 02 лютого 2024, 15:49
Справжня зброя зі ШІ – це дрони, а не ядерні ракети. Якби санкції працювали, росія програла б війну із штучним інтелектом – Філліпс О'Брайен
Технології
Справжня зброя зі ШІ – це дрони, а не ядерні ракети. Якби санкції працювали, росія програла б війну із штучним інтелектом – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 02 лютого 2024, 12:27
Природа війни змінилася. Україна повинна подолати залежність від союзників – Валерій Залужний
Політика
Природа війни змінилася. Україна повинна подолати залежність від союзників – Валерій Залужний
Переклад iPress – 02 лютого 2024, 00:27
Чи спровокує штучний інтелект нові війни? Китай та Північна Корея покладаються на ШІ у стратегічному плануванні – Hudson Institute
Технології
Чи спровокує штучний інтелект нові війни? Китай та Північна Корея покладаються на ШІ у стратегічному плануванні – Hudson Institute
Переклад iPress – 01 лютого 2024, 16:38
У тіні Трампа, путіна та Орбана. ЄС намагається об'єднати свої зусилля щодо допомоги Україні – Politico
Політика
У тіні Трампа, путіна та Орбана. ЄС намагається об'єднати свої зусилля щодо допомоги Україні – Politico
Переклад iPress – 01 лютого 2024, 11:32
Немає патової ситуації. Вибори в США і три можливі сценарії розвитку війни у 2024 році – Густав Грессель
Політика
Немає патової ситуації. Вибори в США і три можливі сценарії розвитку війни у 2024 році – Густав Грессель
Переклад iPress – 01 лютого 2024, 08:37
Червоний код. Як росія завойовуватиме країни Балтії – Ян Каллберг
Політика
Червоний код. Як росія завойовуватиме країни Балтії – Ян Каллберг
Переклад iPress – 31 січня 2024, 16:50
Проблеми на горі, які можуть стати трагедією для України. Про протистояння між президентом та головнокомандувачем ЗСУ – The Economist та Мік Раян
Політика
Проблеми на горі, які можуть стати трагедією для України. Про протистояння між президентом та головнокомандувачем ЗСУ – The Economist та Мік Раян
Переклад iPress – 31 січня 2024, 13:06
Більше публікацій

© 2023 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється