У Нацвідборі на "Євробачення-2024" перемогли alyona alyona та Jerry Heil. Вони представлятимуть Україну на конкурсі

Своєю піснею Jerry Heil та Alyona Alyona говорять про необхідність єднання між будь-ким задля добрих справ і важливих перемог.

У Національному відборі на пісенний конкурс "Євробачення-2024" перемогли alyona alyona та Jerry Heil з піснею "Teresa & Maria". У підсумку вони набрали 21 бал — 10 балів від жюрі та 11 від глядачів через голосування у застосунку "Дія".

Своєю піснею Jerry Heil та Alyona Alyona говорять про необхідність єднання між будь-ким задля добрих справ і важливих перемог. Співачки “щиро вірять в перемогу правди”, однак “в світі, сповненому шуму, ми будемо почутими лише, якщо будемо обʼєднаними і говоритимемо злагоджено".

“Україна стала для всього світу взірцем єднання. Ми разом сміливо подивилися в обличчя ворогові і запрацювали, як єдиний механізм. Це було так вражаюче, що увесь світ взявся нам допомагати", - говорить про трек Альона Савраненко.

Реакції людей зі всього світу на пісню вражають. Всі відзначають зокрема такі аспекти:

Яка українська мова гарна!

Воу, це пісня про Дів!

Ця пісня могла би стати великою в Штатах! Класний продакшн!

Гідна пісня і форматна. В неї є великі шанси на успіх у Євробаченні

Разом з тим українці у соцмережах критикували пісню за слова "з нами мама Тереза і Діва Марія, босі, ніби по лезу, йшли по землі", бо образ Терези в історії є досить суперечливим.

З одного боку, мати Тереза - найвідоміша у світі черниця, засновниця Згромадження Місіонерок Любові, лауреатка Нобелівської премії миру 1979 року, визнана святою у католицькій церкві.

З іншого - їй закидають те, що у її численних лікарнях в антисанітарних умовах вмирали люди, а вона у той час мала великі суми пожертв, які не витрачала на нужденних, а також спілкувалася із “світовими тиранами”.

Натомість Alyona Alyona і Jerry Heil, коментуючи закиди, стверджують, що їхня пісня “не є біографічною”, а Тереза фігурує в треку як образ, а не особистість, і в пісні вона згадується виключно як символ добра.

У застосунку "Дія"за переможця Нацвідбору проголосувало 1 167 176 українців.

Нагадаємо, через голосування за переможця нацвідбору на "Євробачення" стався збій у "Дії".