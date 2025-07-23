Україна в Стамбулі наполягатиме на негайному та повному припиненні вогню – Зеленський

Делегації мають зустрітися приблизно о 19.00 у палаці Чираган

Президент Володимир Зеленський каже, що представники України на перемовинах у Стамбулі 23 липня наполягатимуть на необхідності негайного та повного припинення вогню.

Про це глава держави повідомив у соцмережах.

Зеленський нагадав, що 23 липня більш ніж 220 тисяч абонентів на Сумщині залишилися без електрики через влучання російських дронів в енергетичну інфраструктуру. Протягом дня доповідають міністр внутрішніх справ і міністр енергетики щодо процесу відновлення.

"Українці завжди відновлюють зруйноване. І представники України на перемовинах сьогодні в Туреччині знову наполягатимуть на необхідності негайного та повного припинення вогню, зокрема ось таких ударів по цивільній інфраструктурі", - наголосив президент.

Однак комунікаційники турецького лідера попередили про "ймовірні зміни" у програмі зустрічі.