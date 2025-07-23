Україна в Стамбулі наполягатиме на негайному та повному припиненні вогню – Зеленський
23 липня 2025, 17:57
Делегації мають зустрітися приблизно о 19.00 у палаці Чираган
Президент Володимир Зеленський каже, що представники України на перемовинах у Стамбулі 23 липня наполягатимуть на необхідності негайного та повного припинення вогню.
Про це глава держави повідомив у соцмережах.
Зеленський нагадав, що 23 липня більш ніж 220 тисяч абонентів на Сумщині залишилися без електрики через влучання російських дронів в енергетичну інфраструктуру. Протягом дня доповідають міністр внутрішніх справ і міністр енергетики щодо процесу відновлення.
"Українці завжди відновлюють зруйноване. І представники України на перемовинах сьогодні в Туреччині знову наполягатимуть на необхідності негайного та повного припинення вогню, зокрема ось таких ударів по цивільній інфраструктурі", - наголосив президент.
Нагадаємо, що переговорні групи з України та рф зустрінуться у Стамбулі у другій половині 23 липня. Початок зустрічі запланували приблизно на 19.00. Переговори відбудуться в районі Бешикташ, у палаці Чираган.
Однак комунікаційники турецького лідера попередили про "ймовірні зміни" у програмі зустрічі.
Про те, що українська й російська делегації можуть провести переговори 23–24 липня в Туреччині писало İndependent Türkçe із посиланням на дипломатичні джерела. Того самого дня президент України Володимир Зеленський підтвердив, що зустріч заплановано на 23 липня. За його словами, головними темами будуть обмін полоненими й припинення вогню.