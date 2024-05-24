Україна веде переговори з ЄС про максимізацію імпорту електроенергії – Reuters

Київ веде переговори про максимізацію можливого імпорту електроенергії з країн Європейського Союзу, щоб компенсувати генеруючі потужності, які були знищені російськими атаками.

Про це сьогодні заявив міністр енергетики України Герман Галущенко, передає агенція Reuters.

російські ракетні і безпілотні атаки на енергетичний сектор України посилилися з березня, що призвело до значних збитків і відключень у багатьох регіонах.

Україна намагається компенсувати генеруючі потужності, знищені російськими атаками.

В українському уряді, атаки завдали сектору збитків на суму понад 1 мільярд доларів США, що призвело до втрати 8000 МВт-год генеруючих потужностей енергетичної системи. При цьому зараз Київ може імпортувати з ЄС не більше 1700 МВт-год електроенергії одночасно.

"Ми ведемо переговори. Наше завдання - максимально збільшити цю цифру. Технічно ми можемо отримати, імпортувати понад 2 тис. МВт-год, навіть 2,4 тис. МВт-год. ​​Я впевнений, що рішення буде прийнято", - сказав Галущенко.

Голова національного оператора енергомереж України "Укренерго" Володимир Кудрицький розповів, що 1700 МВт-год - це "поки що стеля".

"Все залежатиме від того, наскільки швидко наші європейські колеги - енергосистемні оператори сусідніх країн - зможуть реалізувати проекти з розширення пропускної здатності своїх мереж", - додав Кудрицький.

За його словами, європейським мережевим компаніям потрібен час і гроші, щоб зміцнити деякі свої підстанції, встановити додаткові трансформатори або побудувати нові лінії електропередачі.

"Ми вважаємо, що 3500-4000 МВт-год пропускної здатності міждержавного інтерконектору – це те, що ми можемо мати упродовж п’яти років", – підсумував Кудрицький.

Через дефіцит електроенергії "Укренерго" було змушено вводити регулярні відключення промислових споживачів і домогосподарств, а також підтримувати високі тарифи на імпорт.