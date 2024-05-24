Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Україна веде переговори з ЄС про максимізацію імпорту електроенергії – Reuters

24 травня 2024, 21:54
Україна веде переговори з ЄС про максимізацію імпорту електроенергії – Reuters
Київ веде переговори про максимізацію можливого імпорту електроенергії з країн Європейського Союзу, щоб компенсувати генеруючі потужності, які були знищені російськими атаками.

Про це сьогодні заявив міністр енергетики України Герман Галущенко, передає агенція Reuters.

російські ракетні і безпілотні атаки на енергетичний сектор України посилилися з березня, що призвело до значних збитків і відключень у багатьох регіонах.

Україна намагається компенсувати генеруючі потужності, знищені російськими атаками.

В українському уряді, атаки завдали сектору збитків на суму понад 1 мільярд доларів США, що призвело до втрати 8000 МВт-год генеруючих потужностей енергетичної системи. При цьому зараз Київ може імпортувати з ЄС не більше 1700 МВт-год електроенергії одночасно.

"Ми ведемо переговори. Наше завдання - максимально збільшити цю цифру. Технічно ми можемо отримати, імпортувати понад 2 тис. МВт-год, навіть 2,4 тис. МВт-год. ​​Я впевнений, що рішення буде прийнято", - сказав Галущенко.

Голова національного оператора енергомереж України "Укренерго" Володимир Кудрицький розповів, що 1700 МВт-год - це "поки що стеля".

"Все залежатиме від того, наскільки швидко наші європейські колеги - енергосистемні оператори сусідніх країн - зможуть реалізувати проекти з розширення пропускної здатності своїх мереж", - додав Кудрицький.

За його словами, європейським мережевим компаніям потрібен час і гроші, щоб зміцнити деякі свої підстанції, встановити додаткові трансформатори або побудувати нові лінії електропередачі.

"Ми вважаємо, що 3500-4000 МВт-год пропускної здатності міждержавного інтерконектору – це те, що ми можемо мати упродовж п’яти років", – підсумував Кудрицький.

Через дефіцит електроенергії "Укренерго" було змушено вводити регулярні відключення промислових споживачів і домогосподарств, а також підтримувати високі тарифи на імпорт.

 
Українаатака рфІмпорт електроенергії

Останні матеріали

путін має програти в Україні. Занепокоєння Заходу зачекають – Пітер Дікенсон
Політика
путін має програти в Україні. Занепокоєння Заходу зачекають – Пітер Дікенсон
Переклад iPress – 24 травня 2024, 15:05
Червоний прапор для російського генштабу. Півтори доби механізованих штурмів з боку росії та одна погана новина для Повітряних сил України – Том Купер
Політика
Червоний прапор для російського генштабу. Півтори доби механізованих штурмів з боку росії та одна погана новина для Повітряних сил України – Том Купер
Переклад iPress – 24 травня 2024, 12:23
Доля України в руках Байдена. Чи не зробить він знову неправильний вибір? – Джонатан Світ і Марк Тот
Політика
Доля України в руках Байдена. Чи не зробить він знову неправильний вибір? – Джонатан Світ і Марк Тот
Переклад iPress – 24 травня 2024, 08:25
нова російська імперія путіна – це кошмарно кривавий фарс. Як і наступ до Дня перемоги – Девід Екс
Політика
нова російська імперія путіна – це кошмарно кривавий фарс. Як і наступ до Дня перемоги – Девід Екс
Переклад iPress – 23 травня 2024, 15:46
Теорія перемоги для України. Захід має позбавитися страху перед росією – Foreign Affairs
Політика
Теорія перемоги для України. Захід має позбавитися страху перед росією – Foreign Affairs
Переклад iPress – 23 травня 2024, 12:07
Військові кампанії України – 2024. Аналіз та висновки – Мік Раян
Cуспільство
Військові кампанії України – 2024. Аналіз та висновки – Мік Раян
Переклад iPress – 23 травня 2024, 09:16
росіяни продовжують тиснути майже по всьому фронту. Фронт тримається – Том Купер
Cуспільство
росіяни продовжують тиснути майже по всьому фронту. Фронт тримається – Том Купер
Переклад iPress – 22 травня 2024, 15:24
Експерти заликають: настав час спрямувати заморожені активи росії в Україну. Проте міністри G7 готові віддати тільки відсотки
Політика
Експерти заликають: настав час спрямувати заморожені активи росії в Україну. Проте міністри G7 готові віддати тільки відсотки
Переклад iPress – 22 травня 2024, 12:36
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється