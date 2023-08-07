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Україна повернула до "списку спонсорів війни" 5 грецьких компаній

07 серпня 2023, 14:34
Україна повернула до
Фото: АР
Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) відновило статус 5 грецьких компаній-перевізників у переліку "Міжнародних спонсорів війни" так, як компанії не виконали умови, узгоджені під час переговорів щодо виключення їх зі списку.

Про це НАЗК написало на сайті

В НАЗК заявила, що українська і грецька сторони розпочали перемовини, компаніям запропонували виконати такі умови:

- припинити практики вимкнення транспондерів для відстеження навігації суден;
- припинити практики перевантаження вантажу з борту на борт;
- публічно засудити російську агресію.

Проблему вимкнення транспондерів і перевалки з борту на борт було вирішено у 11-му пакеті санкцій ЄС, додали в НАЗК, але 5 грецьких компаній-перевізників не виконали у визначений строк вимогу публічного засудження російської агресії. 

Саме тому НАЗК відновило їхній статус у переліку "Міжнародні спонсори війни", яких внесло до списку ще рік тому.

Серед компаний: Dynacom Tankers Management (DTM); Delta Tankers LTD; Thenamaris Ships Management Inc.; Minerva Marine; TMC Tankers LTD. 

Компанії транспортували російську нафту та нафтопродукти, поповнюючи бюджет росії та фінансуючи російське вторгнення, пояснили в агентстві.

В травні Україна внесла до переліку міжнародних спонсорів війни Mondelez International.
Греціяспонсор війни

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