Україна повернула до "списку спонсорів війни" 5 грецьких компаній
Про це НАЗК написало на сайті.
В НАЗК заявила, що українська і грецька сторони розпочали перемовини, компаніям запропонували виконати такі умови:
- припинити практики вимкнення транспондерів для відстеження навігації суден;
- припинити практики перевантаження вантажу з борту на борт;
- публічно засудити російську агресію.
Проблему вимкнення транспондерів і перевалки з борту на борт було вирішено у 11-му пакеті санкцій ЄС, додали в НАЗК, але 5 грецьких компаній-перевізників не виконали у визначений строк вимогу публічного засудження російської агресії.
Саме тому НАЗК відновило їхній статус у переліку "Міжнародні спонсори війни", яких внесло до списку ще рік тому.
Серед компаний: Dynacom Tankers Management (DTM); Delta Tankers LTD; Thenamaris Ships Management Inc.; Minerva Marine; TMC Tankers LTD.
Компанії транспортували російську нафту та нафтопродукти, поповнюючи бюджет росії та фінансуючи російське вторгнення, пояснили в агентстві.В травні Україна внесла до переліку міжнародних спонсорів війни Mondelez International.