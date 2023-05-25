Україна внесла до переліку міжнародних спонсорів війни Mondelez International

Національне агентство з питань запобігання корупції внесло американську транснаціональну компанію Mondelez International з виробництва кондитерських виробів, продуктів харчування і напоїв до переліку міжнародних спонсорів війни.

Про це НАЗК написало на Facebook-сторінці.

"Після початку повномасштабної війни багато бізнесів, які дбають про свою репутацію, залишили росію. Але це не про Mondelez International. Судячи з усього, її менеджерів мало турбує той факт, що, сплачуючи чималі податки до держбюджету московії, компанія робить свій внесок у забезпечення армії агресора", – йдеться в дописі.

В НАЗК додали, що інтереси компанії, яка має річний дохід близько $26 млрд та працює в 160 країнах світу, на російському ринку представляє ТОВ "Мондэлис Русь".

В рф компанія має три заводи: фабрику "Большевик", що випускає печиво "Юбилейное", OREO, "Барни" і крекери TUC; виробництво в Покрові (шоколадки Alpen Gold, Milka і Picnic), а також завод у Великому Новгороді (Dirol і Halls).

Компанія є лідером ринку кондитерських виробів у категоріях шоколад, шоколадні цукерки, бісквіти, жувальні гумки та карамельки.

Зи минулий рік фірма отримала прибуток від російського філіалу $339 млн, а виторг склав понад $1 млрд.

Бюджет агресора компанія поповнила на більш як $61 млн.

"Суха фінансова статистика, яка вимірюється життями українських дітей, які більше ніколи не скуштують "Ведмедика Барні". Після російського вторгнення в Україну співробітники Mondelez в Балтійському регіоні, що охоплює Литву, Латвію та Естонію, надіслали петицію генеральному директору компанії Дірку Ван де Путу з проханням припинити весь бізнес в росії, на що Mondelez відреагувала формально – оголосила про призупинення нових інвестицій та вкладень у рекламу в росії. Однак, судячи з фінансових показників, російський ринок для компанії залишається перспективним", – наголосили в НАЗК.

Mondelez також публічно афішує свою благодійну допомогу дітям, які постраждали від російського вторгнення в Україну, але при цьому розширює свою діяльність в росії і сплачує значні кошти до її держбюджету.

До переліку Міжнародних спонсорів війни вже внесено 26 компаній.