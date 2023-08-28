Україна від США отримає гарантії подібні на ізраїльські – Зеленський
Про це повідомляє Інтерфакс.
"Ізраїльська модель. Зі Сполученими Штатами Америки у нас напевно буде саме така модель. Ізраїльська, де є і зброя, і технології, і тренування, і фінанси, тощо", - заявив український президент.
Зеленський додав, що ця угода має бути ратифікована в Конгресі.
"Це голосовані в Конгресі речі. І, відповідно, в європейських державах підтримуються парламентами держав", - розповів Зеленський.
"Для нас запрошення в НАТО - це політичне рішення миру, кінцеве рішення миру. Я боровся за запрошення тільки через це. Тому що для мене запрошення - це відповідне рішення в головах багатьох бюрократів", - підсумував президент.Вчора стало відомо, що Зеленський запропонує законодавцям прирівняти корупцію до держзради.