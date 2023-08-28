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Україна від США отримає гарантії подібні на ізраїльські – Зеленський

28 серпня 2023, 09:28
Україна від США отримає гарантії подібні на ізраїльські – Зеленський
Президент України Володимир Зеленський вважає, що Україна отримає від США гарантії безпеки на зразок ізраїльських.

Про це повідомляє Інтерфакс

"Ізраїльська модель. Зі Сполученими Штатами Америки у нас напевно буде саме така модель. Ізраїльська, де є і зброя, і технології, і тренування, і фінанси, тощо", - заявив український президент. 

Зеленський додав, що ця угода має бути ратифікована в Конгресі.

"Це голосовані в Конгресі речі. І, відповідно, в європейських державах підтримуються парламентами держав", - розповів Зеленський. 

"Для нас запрошення в НАТО - це політичне рішення миру, кінцеве рішення миру. Я боровся за запрошення тільки через це. Тому що для мене запрошення - це відповідне рішення в головах багатьох бюрократів", - підсумував президент. 

Вчора стало відомо, що Зеленський запропонує законодавцям прирівняти корупцію до держзради.
СШАУкраїназеленськийгарантії безпеки

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