Україна від США отримає гарантії подібні на ізраїльські – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський вважає, що Україна отримає від США гарантії безпеки на зразок ізраїльських.

Про це повідомляє Інтерфакс.

"Ізраїльська модель. Зі Сполученими Штатами Америки у нас напевно буде саме така модель. Ізраїльська, де є і зброя, і технології, і тренування, і фінанси, тощо", - заявив український президент.

Зеленський додав, що ця угода має бути ратифікована в Конгресі.

"Це голосовані в Конгресі речі. І, відповідно, в європейських державах підтримуються парламентами держав", - розповів Зеленський.

"Для нас запрошення в НАТО - це політичне рішення миру, кінцеве рішення миру. Я боровся за запрошення тільки через це. Тому що для мене запрошення - це відповідне рішення в головах багатьох бюрократів", - підсумував президент.