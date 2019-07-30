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Україна відкриває 18 нових візових центрів у 16 країнах

"МЗС продовжує реалізацію комплексу заходів для підвищення рівня консульського обслуговування іноземців, які бажають відвідати нашу державу"
У серпні в 16 країнах світу відкриваються 18 нових візових центрів України для консульського обслуговування іноземців.
Україна відкриває 18 нових візових центрів у 16 країнах Фото: slovoidilo.ua

"МЗС продовжує реалізацію комплексу заходів для підвищення рівня консульського обслуговування іноземців, які бажають відвідати нашу державу – триває розширення мережі візових центрів, яка з серпня 2019 року охоплюватиме 74 міста", - повідомляє "Європейська правда".

На додаток до існуючих 56 візових центрів відкриваються 18 нових у наступних містах:

  • Сідней (Австралія),
  • Кабул (Афганістан),
  • Мінськ (Білорусь),
  • Лондон (Сполучене Королівство),
  • Александрія (Єгипет),
  • Тель-Авів (Ізраїль),
  • Ахмедабад, Хайдарабад, Чандігар (Індія),
  • Доха (Катар),
  • Мехіко (Мексика),
  • Гаага (Нідерланди),
  • Веллінгтон (Нова Зеландія),
  • Маскат (Оман),
  • Рамалла (Палестина),
  • Бангкок (Таїланд),
  • Анталія (Туреччина),
  • Париж (Франція).

Іноземці, які проживають у країнах розташування центрів, зможуть подати документи для оформлення українських віз у зручному форматі та, за бажанням, отримати низку додаткових послуг (виготовлення фотокарток, переклад та копіювання документів, оформлення полісів медичного страхування, кур’єрські послуги, СМС-інформування, обслуговування у залах підвищеного комфорту тощо).

На центри покладається технічний супровід візових досьє та надання сприяння заявникам, а безпосереднє прийняття рішень про оформлення/відмову в оформленні віз здійснюватимуть, як і раніше, консули України у відповідних закордонних дипломатичних установах.

Нагадаємо, що шість експертів консультують партію "Слуга народу" з питань міжнародної політики.

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