Україна відкриває 18 нових візових центрів у 16 країнах

"МЗС продовжує реалізацію комплексу заходів для підвищення рівня консульського обслуговування іноземців, які бажають відвідати нашу державу"

У серпні в 16 країнах світу відкриваються 18 нових візових центрів України для консульського обслуговування іноземців.

"МЗС продовжує реалізацію комплексу заходів для підвищення рівня консульського обслуговування іноземців, які бажають відвідати нашу державу – триває розширення мережі візових центрів, яка з серпня 2019 року охоплюватиме 74 міста", - повідомляє "Європейська правда".

На додаток до існуючих 56 візових центрів відкриваються 18 нових у наступних містах:

Сідней (Австралія),

Кабул (Афганістан),

Мінськ (Білорусь),

Лондон (Сполучене Королівство),

Александрія (Єгипет),

Тель-Авів (Ізраїль),

Ахмедабад, Хайдарабад, Чандігар (Індія),

Доха (Катар),

Мехіко (Мексика),

Гаага (Нідерланди),

Веллінгтон (Нова Зеландія),

Маскат (Оман),

Рамалла (Палестина),

Бангкок (Таїланд),

Анталія (Туреччина),

Париж (Франція).

Іноземці, які проживають у країнах розташування центрів, зможуть подати документи для оформлення українських віз у зручному форматі та, за бажанням, отримати низку додаткових послуг (виготовлення фотокарток, переклад та копіювання документів, оформлення полісів медичного страхування, кур’єрські послуги, СМС-інформування, обслуговування у залах підвищеного комфорту тощо).

На центри покладається технічний супровід візових досьє та надання сприяння заявникам, а безпосереднє прийняття рішень про оформлення/відмову в оформленні віз здійснюватимуть, як і раніше, консули України у відповідних закордонних дипломатичних установах.

Нагадаємо, що шість експертів консультують партію "Слуга народу" з питань міжнародної політики.