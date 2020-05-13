Україна відкриває пішохідний пункт пропуску на кордоні з Польщею

Україна відкриває пішохідний пункт пропуску "Шегині" на кордоні з Польщею.

Відповідну постанову прийняли на засіданні уряду, передає кореспондент РБК-Україна.

Однак, дати відкриття пункту пропуску ще немає.

"Постанова, яке повертає пункт "Шегині" як пішохідний пункт пропуску для наших та іноземних громадян. У зв'язку з послабленням карантину у нас виникла така необхідність ... З дати опублікування", - заявив на засіданні глава Міністерства внутрішніх справ Арсена Аваков.

Нагадаємо, що контрольні пункти в'їзду-виїзду будуть відкриті разом з іншими пунктами пропуску на кордоні після стабілізації епідситуації.