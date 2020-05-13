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Україна відкриває пішохідний пункт пропуску на кордоні з Польщею
Кабмін прийняв постанову
Фото: dw.de
Відповідну постанову прийняли на засіданні уряду, передає кореспондент РБК-Україна.
Однак, дати відкриття пункту пропуску ще немає.
"Постанова, яке повертає пункт "Шегині" як пішохідний пункт пропуску для наших та іноземних громадян. У зв'язку з послабленням карантину у нас виникла така необхідність ... З дати опублікування", - заявив на засіданні глава Міністерства внутрішніх справ Арсена Аваков.
Нагадаємо, що контрольні пункти в'їзду-виїзду будуть відкриті разом з іншими пунктами пропуску на кордоні після стабілізації епідситуації.
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