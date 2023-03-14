Україна відкинула російський варіант продовження "зернової угоди"

Київ чекає на офіційну позицію з цього приводу ООН та Туреччини як гарантів ініціативи.

Російська пропозиція продовжити дію зернової угоди тільки на 60 днів суперечить Стамбульським домовленостям, які сама ж рф і підписала.



Про це заявив міністр інфраструктури України Олександр Кубраков, у своєму Twitter.

"Угода про Чорноморську зернову ініціативу передбачає продовження як мінімум на 120 днів, тому позиція рф про продовження угоди лише на 60 днів суперечить документу, підписаному Туреччиною та ООН", - вказав Кубраков.

Нагадаємо, 13 березня ООН почала переговори із російською федерацією щодо продовження дії "зернової угоди" у Женеві. російська делегація після переговорів із високопосадовцями ООН заявила про прийнятність продовження зернової угоди, але тільки на 60 днів.

У липні минулого року Туреччина, ООН, рф та Україна підписали в Стамбулі угоду про відновлення експорту зерна з трьох українських чорноморських портів, припиненого після початку військового вторгнення росії в Україну.

19 листопада угоду продовжили ще на 120 днів.

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш у Києві 8 березня закликав продовжити дію Чорноморської зернової ініціативи. Так стане можливим продовження експорту збіжжя через українські порти в умовах війни.

москва заявила, що вона згодна продовжити дію " зернової угоди", тільки якщо будуть скасовані обмеження, які перешкоджають її власному експорту.