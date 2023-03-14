Матеріали:
Теми:

Україна відкинула російський варіант продовження "зернової угоди"

14 березня 2023, 09:10
Україна відкинула російський варіант продовження
Фото з вільного доступу
Київ чекає на офіційну позицію з цього приводу ООН та Туреччини як гарантів ініціативи.

Російська пропозиція продовжити дію зернової угоди тільки на 60 днів суперечить Стамбульським домовленостям, які сама ж рф і підписала.

Про це заявив міністр інфраструктури України Олександр Кубраков, у своєму Twitter.

"Угода про Чорноморську зернову ініціативу передбачає продовження як мінімум на 120 днів, тому позиція рф про продовження угоди лише на 60 днів суперечить документу, підписаному Туреччиною та ООН", - вказав  Кубраков.

Нагадаємо, 13 березня ООН почала переговори із російською федерацією щодо продовження дії "зернової угоди" у Женеві. російська делегація після переговорів із високопосадовцями ООН заявила про прийнятність продовження зернової угоди, але тільки на 60 днів.

У липні минулого року Туреччина, ООН, рф та Україна підписали в Стамбулі угоду про відновлення експорту зерна з трьох українських чорноморських портів, припиненого після початку військового вторгнення росії в Україну.

19 листопада угоду продовжили ще на 120 днів.

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш у Києві 8 березня закликав продовжити дію Чорноморської зернової ініціативи. Так стане можливим продовження експорту збіжжя через українські порти в умовах війни.
москва заявила, що вона згодна продовжити дію " зернової угоди", тільки якщо будуть скасовані обмеження, які перешкоджають її власному експорту.

ТуреччинаООНзернова угодавійна в Україніросія окупантигарантії безпеки

Останні матеріали

Америка програє інформаційну війну. Три кроки до її перемоги над росію
Політика
Америка програє інформаційну війну. Три кроки до її перемоги над росію
Переклад iPress – 14 березня 2023, 12:14
Іранізація росії. Проблема режиму на роки? – Едвард Лукас
Політика
Іранізація росії. Проблема режиму на роки? – Едвард Лукас
Переклад iPress – 14 березня 2023, 09:20
росіяни не здатні чомусь навчитися. Про це свідчать їхні ракетні істерики – Філліпс О’Брайен
Політика
росіяни не здатні чомусь навчитися. Про це свідчать їхні ракетні істерики – Філліпс О’Брайен
Переклад iPress – 13 березня 2023, 16:20
путінських телевізійних пропагандистів огортає морок і сум. кремль готує суспільство до поразки? – Джулія Девіс
Політика
путінських телевізійних пропагандистів огортає морок і сум. кремль готує суспільство до поразки? – Джулія Девіс
Переклад iPress – 13 березня 2023, 13:16
Розпад росії лякає Захід. У тому числі через його нерозуміння монструозності недоімперії
Політика
Розпад росії лякає Захід. У тому числі через його нерозуміння монструозності недоімперії
Переклад iPress – 13 березня 2023, 09:41
Мова війни. Чому ми говоримо про кінетичну та некінетичну війну? – Лоуренс Фрідман
Технології
Мова війни. Чому ми говоримо про кінетичну та некінетичну війну? – Лоуренс Фрідман
Переклад iPress – 10 березня 2023, 16:34
Вчені оживили зомбі-вірус з вічної мерзлоти віком 48 500 років. Як давні хвороби загрожують людству і яка у цьому роль росії – CNN
Політика
Вчені оживили зомбі-вірус з вічної мерзлоти віком 48 500 років. Як давні хвороби загрожують людству і яка у цьому роль росії – CNN
Переклад iPress – 10 березня 2023, 14:06
Чесько-українські паралелі. Схожі навіть у дрібницях
Політика
Чесько-українські паралелі. Схожі навіть у дрібницях
Дмитро Редько – 10 березня 2023, 11:25
Більше публікацій

© 2022 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється