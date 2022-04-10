НОВИНИПрезидент Зеленський ввів у дію відповідне рішення РНБОПідписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Україна відмовилася від будь-яких переговорів з путіним – Офіційно
Фото: Офіс Президента
Президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони "Щодо дій України у відповідь на спробу російської федерації анексувати території нашої держави, з метою гарантування безпеки євроатлантичного простору, України та відновлення її територіальної цілісності".
Відповідний указ № 679/2022 опублікований на сайті Глави держави.
"Відповідно до статті 107 Конституції України постановляю: Увести в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 30 вересня 2022 року "Щодо дій України у відповідь на спробу російської федерації анексувати території нашої держави, з метою гарантування безпеки євроатлантичного простору, України та відновлення її територіальної цілісності", - йдеться в документі.
У рішенні РНБО констатується неможливість проведення переговорів з президентом російської федерації володимиром путіним. Також доручено схвалити спільне звернення Президента України, Голови Верховної Ради України та Прем’єр-міністра України до Організації Північноатлантичного договору.
Окрім того, рішенням доручається Кабміну підготувати пропозиції щодо багаторівневої системи гарантування безпеки на основі багатосторонніх і двосторонніх угод України, які спрямовані на доведення оборонного потенціалу України до рівня, що забезпечуватиме гарантовану відсіч збройній агресії російської федерації, посилення військової підтримки України з нарощування її оборонних спроможностей, сприяння розвитку оборонно-промислового комплексу і суттєвого збільшення масштабу та обсягів індивідуальної і колективної підготовки українських військовослужбовців.
Також - в умовах ескалації з боку рф Кабміну доручається забезпечити посилення обороноздатності шляхом збільшення постачання військово-технічної допомоги Україні.
Указ набирає чинності з дня його опублікування.
Нагадаємо, Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна готова до діалогу з російською федерацією, але - з іншим її лідером.
Раніше Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що рішення української влади відмовитися від переговорів з росією є остаточним, його одноголосно підтримали на останньому засіданні Радбезу.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
04 10 2022 12:30 МЕДІА
- ФОТО Xiaomi представила новий смартфон
- ФОТО У Запоріжжі волонтери встановили 2,5-тонний бронежилет
- ВІДЕО Космічний корабель NASA DART атакував астероїд під час першого випробування захисту планети
СТАТТІ