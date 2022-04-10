Україна відмовилася від будь-яких переговорів з путіним – Офіційно

Президент Зеленський ввів у дію відповідне рішення РНБО

Президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони "Щодо дій України у відповідь на спробу російської федерації анексувати території нашої держави, з метою гарантування безпеки євроатлантичного простору, України та відновлення її територіальної цілісності".

"Відповідно до статті 107 Конституції України постановляю: Увести в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 30 вересня 2022 року "Щодо дій України у відповідь на спробу російської федерації анексувати території нашої держави, з метою гарантування безпеки євроатлантичного простору, України та відновлення її територіальної цілісності", - йдеться в документі.

У рішенні РНБО констатується неможливість проведення переговорів з президентом російської федерації володимиром путіним. Також доручено схвалити спільне звернення Президента України, Голови Верховної Ради України та Прем’єр-міністра України до Організації Північноатлантичного договору.

Окрім того, рішенням доручається Кабміну підготувати пропозиції щодо багаторівневої системи гарантування безпеки на основі багатосторонніх і двосторонніх угод України, які спрямовані на доведення оборонного потенціалу України до рівня, що забезпечуватиме гарантовану відсіч збройній агресії російської федерації, посилення військової підтримки України з нарощування її оборонних спроможностей, сприяння розвитку оборонно-промислового комплексу і суттєвого збільшення масштабу та обсягів індивідуальної і колективної підготовки українських військовослужбовців.

Також - в умовах ескалації з боку рф Кабміну доручається забезпечити посилення обороноздатності шляхом збільшення постачання військово-технічної допомоги Україні.

Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Нагадаємо, Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна готова до діалогу з російською федерацією, але - з іншим її лідером.