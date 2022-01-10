Рішення про відмову від переговорів з путінською росією є остаточним — Данілов
Про це Данілов розповів під час телемарафону.
Варто наголосити, що йдеться про перемовини з рф, поки її президентом є путін.
"Ми вестимемо переговори тільки з іншим президентом рф. З цим нелюдом взагалі немає про що говорити", — додав секретар РНБО.
Радник голови ОП Михайло Подоляк під час одного з телеефірів також зазначив, що офіційний Київ ставить хрест на політичній "еліті", яка сьогодні керує росією.
"Там немає з ким говорити. Ці люди абсолютно відірвані від реальності. Навіщо говорити з путіним? Він виходить і говорить: "Давайте вести переговори, але ви не будете на цих переговорах говорити про території, які ми захопили військовим шляхом". Про які переговори з ним можна говорити? Людина абсолютно живе в ілюзорному наполеонівському світі, де є тільки він і білий колір стін", – сказав Подоляк.
Нагадаємо, 30 вересня під час свого виступу у Кремлі з приводу анексії українських територій політичний лідер рф путін закликав Київ перейти до переговорів та "негайно припинити вогонь". У відповідь на це президент України Володимир Зеленський заявив про подання нашою країною заявки на вступ в НАТО. Він також зауважив, що про перемови з росією можна забути, поки її президентом є саме путін.
Раніше повідомлялось, що рф заблокувала в Радбезі ООН резолюцію із засудженням псевдореферендумів.
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