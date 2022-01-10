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Рішення про відмову від переговорів з путінською росією є остаточним — Данілов

Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що рішення української влади відмовитися від переговорів з росією є остаточним, його одноголосно підтримали на останньому засіданні Радбезу.
Рішення про відмову від переговорів з путінською росією є остаточним — Данілов Олексій Данілов Фото: Укрінформ

Про це Данілов розповів під час телемарафону. 

Варто наголосити, що йдеться про перемовини з рф, поки її президентом є путін. 

"Ми вестимемо переговори тільки з іншим президентом рф. З цим нелюдом взагалі немає про що говорити", — додав секретар РНБО.

Радник голови ОП Михайло Подоляк під час одного з телеефірів також зазначив, що офіційний Київ ставить хрест на політичній "еліті", яка сьогодні керує росією. 

"Там немає з ким говорити. Ці люди абсолютно відірвані від реальності. Навіщо говорити з путіним? Він виходить і говорить: "Давайте вести переговори, але ви не будете на цих переговорах говорити про території, які ми захопили військовим шляхом". Про які переговори з ним можна говорити? Людина абсолютно живе в ілюзорному наполеонівському світі, де є тільки він і білий колір стін", – сказав Подоляк. 

Нагадаємо, 30 вересня під час свого виступу у Кремлі з приводу анексії українських територій політичний лідер рф путін закликав Київ перейти до переговорів та "негайно припинити вогонь". У відповідь на це президент України Володимир Зеленський заявив про подання нашою країною заявки на вступ в НАТО. Він також зауважив, що про перемови з росією можна забути, поки її президентом є саме путін. 

Раніше повідомлялось, що рф заблокувала в Радбезі ООН резолюцію із засудженням псевдореферендумів.

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01 10 2022 14:15
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