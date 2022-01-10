рф заблокувала в Радбезі ООН резолюцію із засудженням псевдореферендумів

росія як постійний член Ради Безпеки ООН на засіданні в п’ятницю наклала вето на резолюцію S/2022/720 із засудженням так званих псевдореферендумів на тимчасово окупованих територіях України і вимогою виведення російських військ.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на трансляцію засідання.

Чотири країни -Китай, Індія, Габон і Бразилія – під час голосування утрималися, решта 10 членів Ради Безпеки підтримали резолюцію, підготовлену Сполученими Штатами та Албанією. Для ухвалення резолюції було б достатньо мінімум дев’яти голосів членів Радбезу без вето постійних членів.

У документі засуджується "організація росією незаконних так званих референдумів у регіонах у межах міжнародно визнаних кордонів України", які "не мають жодної юридичної сили". Також у резолюції міститься заклик до росії "негайно, повністю і беззастережно вивести всі свої збройні сили з території України в межах її міжнародно визнаних кордонів".

Під час обговорення постійний представник рф в ООН Васілій Нєбєнзя звинуватив США в "непристойності": мовляв, винесення на голосування резолюції із засудженням дії постійного члена Радбезу порушує усталену практику й провокує Москву на застосування права вето.

У відповідь постпред США при ООН Лінда Томас-Ґрінфілд заявила, що резолюція буде винесена на голосування в Генеральній Асамблеї, де відсутнє право вето, щоб засвідчити, що світ "все ще на боці суверенітету й захисту територіальної цілісності".

Як відомо, окупанти провели з 23 по 27 вересня псевдореферендуми про приєднання до росії захоплених територій Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей.

30 вересня путін підписав "договір про вступ до складу росії" захоплених українських територій Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей і заявив, що відтепер їхні мешканці – громадяни рф.

Раніше повідомлялось, що ЄС налаштований на посилення протидії росії та готує восьмий пакет санкцій.