США в Радбезі ООН назвали війну рф проти України стратегічним провалом

Представник США закликав "обидві сторони негайно домовитися про всеосяжне припинення вогню".

Представник США при Економічній та соціальній раді ООН Дан Негреа підтвердив, що рішення рф розпочати вторгнення в Україну стало її стратегічним провалом.

Про це повідомило постійне представництво США при ООН.

"Колеги, Сполучені Штати, як і раніше, стурбовані нещодавньою ескалацією війни між росією та Україною, зокрема ракетними та безпілотними ударами Росії минулого тижня, внаслідок яких загинуло понад 20 цивільних осіб і ще більше людей отримало поранення. Як чітко зазначив минулого тижня держсекретар Рубіо, вторгнення росії в Україну стало стратегічним провалом", – йдеться у повідомленні.

Дан Негреа додав: "Її нафтопереробні заводи палають, і росія зараз втрачає 5 тис. людей щомісяця. москва не може досягти своїх цілей на полі бою. Ескалація цього не змінить і лише ризикує погіршити катастрофу. Ця війна має закінчитися зараз. Досить уже. Прикро, що переговори досі не привели до обміну та поступок, необхідних для встановлення миру".

Представник США закликав "обидві сторони негайно домовитися про всеосяжне припинення вогню, яке призведе до завершення війни шляхом переговорів".