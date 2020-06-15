Україна відновляє міжнародне авіасполучення: куди вже можна полетіти
Відповідне рішення прийняв Кабінет міністрів, передає РБК - Україна.
Громадяни можуть полетіти в ці країни за таких умов:
- Албанія, США - без обмежень на кордоні, без тестування;
- Велика Британія - карантин 14 днів;
- Туреччина - без обмежень на кордоні, тестування по прибуттю.
Також у разі покращення епідеміологічної ситуації Україна може відкрити кордон з Кіпром та Чорногорією (ситуація переглядатиметься раз на тиждень); Грузією та Грецією - з 1 липня.
Київський міжнародний аеропорт "Бориспіль" сьогодні планує обслужити 13 міжнародних рейсів з Києва в країни Європи і Азії.
До Мінська планують летіти літаки авіакомпаній Belavia і Etihad Airways. Авіакомпанія Air India виконає рейс в Ахмедабад (Індія), Flydubai - в Дубай, Israir - в Тель-Авів.
Крім того, 15 червня очікується прибуття трьох рейсів з Амстердама, трьох рейсів з Мінська, Делі, Дубая, Остенде, Тель-Авіва
В Україні для пасажирів з країн так званих "червоної" та "зеленої" зони будуть діяти різні правила. До країн "червоної" зони відносяться ті, де кількість активних випадків коронавірусу перевищує 40 на 100 тисяч населення.
Нагадаємо, що у зв'язку з запуском міжнародного авіасполучення з 15 червня для пасажирів з країн так званих "червоної" та "зеленої" зони будуть діяти різні правила. До країн "червоної" зони відносяться ті, де число активних випадків коронавірусу перевищує 40 на 100 тисяч населення.
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