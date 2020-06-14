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Запуск авіарейсів: як будуть визначати країни "червоної" та "зеленої" зони

Списки країн "червоної" та "зеленої" зони будуть публікувати на сайті МОЗ
У зв'язку з запуском міжнародного авіасполучення з 15 червня для пасажирів з країн так званих "червоної" та "зеленої" зони будуть діяти різні правила. До країн "червоної" зони відносяться ті, де число активних випадків коронавірусу перевищує 40 на 100 тисяч населення.
Запуск авіарейсів: як будуть визначати країни "червоної" та "зеленої" зони Фото: Flickr/ Zeitfixierer

Про це на брифінгу розповів міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає РБК - Україна.

"Ми ділимо країни на "червону" і "зелену" зону. "Червона" зона - це країни, з епідеміологічною ситуацією гірше, ніж в Україні. Ми це робимо за показником кількості активних випадків захворювань на 100 тисяч населення. Цей показник ми будемо встановлювати на рівні 40 на 100 тис. населення. Країни з більшим показником - "червона" зона, з меншим - "зелена", - зазначив Степанов.

За його словами, всі іноземці повинні мати страховий поліс, який покриває лікування у разі захворювання на COVID-19. При цьому ті, хто прилетить з країн "червоної" зони повинні будуть проходити самоізоляцію або обсервацію. Відповідно, пасажири з країн "зеленої" зони звільнені від цих заходів.

"Міністерство буде публікувати списки країн для зручності", - додав міністр.

Нагадаємо, що за даними ЦГЗ, на 14 червня  в Україні 31 154 лабораторно підтверджені випадки COVID-19, з них 889 летальних, 14 082 пацієнти одужало.

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14 06 2020 17:00
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