Запуск авіарейсів: як будуть визначати країни "червоної" та "зеленої" зони
Про це на брифінгу розповів міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає РБК - Україна.
"Ми ділимо країни на "червону" і "зелену" зону. "Червона" зона - це країни, з епідеміологічною ситуацією гірше, ніж в Україні. Ми це робимо за показником кількості активних випадків захворювань на 100 тисяч населення. Цей показник ми будемо встановлювати на рівні 40 на 100 тис. населення. Країни з більшим показником - "червона" зона, з меншим - "зелена", - зазначив Степанов.
За його словами, всі іноземці повинні мати страховий поліс, який покриває лікування у разі захворювання на COVID-19. При цьому ті, хто прилетить з країн "червоної" зони повинні будуть проходити самоізоляцію або обсервацію. Відповідно, пасажири з країн "зеленої" зони звільнені від цих заходів.
"Міністерство буде публікувати списки країн для зручності", - додав міністр.
Нагадаємо, що за даними ЦГЗ, на 14 червня в Україні 31 154 лабораторно підтверджені випадки COVID-19, з них 889 летальних, 14 082 пацієнти одужало.
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