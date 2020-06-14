В Україні зафіксовано 31 154 випадки коронавірусної хвороби COVID-19
Наразі коронавірусна хвороба виявлена:
Вінницька область — 1393 випадки;
Волинська область — 1398 випадків;
Дніпропетровська область — 998 випадків;
Донецька область — 292 випадки;
Житомирська область — 1045 випадків;
Закарпатська область — 1632 випадки;
Запорізька область — 527 випадків;
Івано-Франківська область — 1728 випадків;
Кіровоградська область — 582 випадки;
м. Київ — 3904 випадки;
Київська область — 1995 випадків;
Львівська область — 2797 випадків;
Луганська область — 56 випадків;
Миколаївська область — 321 випадок;
Одеська область — 1099 випадків;
Полтавська область — 278 випадків;
Рівненська область — 2341 випадок;
Сумська область — 215 випадків;
Тернопільська область — 1427 випадків;
Харківська область — 1521 випадок;
Херсонська область — 180 випадків;
Хмельницька область — 556 випадків;
Чернівецька область — 3916 випадків;
Черкаська область — 543 випадки;
Чернігівська область — 410 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 14 червня 2020 року до Центру надійшло 864 повідомлення про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 71376 повідомлень про підозру на COVID-19.
Джерело: Офіційний Telegram канал МОЗ "Коронавірус_інфо"
Нагадаємо, що Міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що недотримання рекомендацій вплинуло на зростання випадків COVID-19 в Україні. Він попередив, що в країні можуть посилити карантин, якщо буде велике число нових випадків COVID-19, яке спостерігається в останні дні.
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