Карантин в Україні можуть посилити: названа умова

Гірше всього ситуація виглядає в західних областях і в Києві

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що недотримання рекомендацій вплинуло на зростання випадків COVID-19 в Україні. Він попередив, що в країні можуть посилити карантин, якщо буде велике число нових випадків COVID-19, яке спостерігається в останні дні.

Про це глава МОЗ повідомив на брифінгу в суботу, передає РБК - Україна.

"Якщо ми говоримо про конкретні причини, я ще раз хочу підкреслити, пом'якшення карантину - це не скасування. Те, що ми перестали дотримуватися правил, які рекомендує Моз - ми бачимо ці цифри... І це головна причина", - заявив Степанов.

Він також зазначив, що гірше всього ситуація виглядає в західних областях і в Києві.

"У нас ситуація погіршується в деяких областях. Ми бачимо це на західній Україні, у Львівській, Закарпатській областях. Ми бачимо таку ситуацію в Києві, ми бачимо, що зростає кількість людей, які звертаються з підозрою на COVID-19, окрім контактних, яких ми тестуємо", - зазначив глава МОЗ.

За його словами, в Україні можливе посилення карантину у разі недотримання рекомендацій МОЗ.

"Так, ми збільшуємо кількість тестувань, але при збільшенні є інші речі, які ми бачимо, які прямо вказують на поширення коронавірусу. Якщо не будемо дотримуватися правил, ми будемо бачити такі цифри - будемо змушені вводити додаткові обмеження", - заявив Степанов.

МОЗ рекомендує українцям часто мити та дезінфікувати руки; уникати контакту людьми з симптомами ГРВІ; носити маску; уникати місць великого скупчення людей; не вживати в їжу сирого або недостатньо термічно оброблених продуктів; звертатися в медичні установи у разі кашлю, лихоманки та температури.

Нагадаємо, що за даними ЦГЗ, на 13 червня в Україні 30506 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 880 летальних, 13976 пацієнтів одужало.