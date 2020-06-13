Карантин в Україні можуть посилити: названа умова
Про це глава МОЗ повідомив на брифінгу в суботу, передає РБК - Україна.
"Якщо ми говоримо про конкретні причини, я ще раз хочу підкреслити, пом'якшення карантину - це не скасування. Те, що ми перестали дотримуватися правил, які рекомендує Моз - ми бачимо ці цифри... І це головна причина", - заявив Степанов.
Він також зазначив, що гірше всього ситуація виглядає в західних областях і в Києві.
"У нас ситуація погіршується в деяких областях. Ми бачимо це на західній Україні, у Львівській, Закарпатській областях. Ми бачимо таку ситуацію в Києві, ми бачимо, що зростає кількість людей, які звертаються з підозрою на COVID-19, окрім контактних, яких ми тестуємо", - зазначив глава МОЗ.
За його словами, в Україні можливе посилення карантину у разі недотримання рекомендацій МОЗ.
"Так, ми збільшуємо кількість тестувань, але при збільшенні є інші речі, які ми бачимо, які прямо вказують на поширення коронавірусу. Якщо не будемо дотримуватися правил, ми будемо бачити такі цифри - будемо змушені вводити додаткові обмеження", - заявив Степанов.
МОЗ рекомендує українцям часто мити та дезінфікувати руки; уникати контакту людьми з симптомами ГРВІ; носити маску; уникати місць великого скупчення людей; не вживати в їжу сирого або недостатньо термічно оброблених продуктів; звертатися в медичні установи у разі кашлю, лихоманки та температури.
Нагадаємо, що за даними ЦГЗ, на 13 червня в Україні 30506 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 880 летальних, 13976 пацієнтів одужало.
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