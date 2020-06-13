ЗДОРОВ'Я ВІДЕОЩоденний оперативний брифінг Міністерства охорони здоров'я щодо поточної ситуації з коронавірусом в Україні.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Результати брифінгу міністра охорони здоров’я Максима Степанова за 13 червня
МОЗ повідомляє
Фото: МОЗ
- В Україні за минулу добу зафіксовано 753 нових випадки захворювання на коронавірусну інфекцію, з них 124 у медичних працівників. Це новий антирекорд за кількістю захворювань. Також госпіталізовано у заклади охорони здоров’я 169 осіб. Одужали за добу 409 осіб, померло 10 осіб.
- За минулу добу було зроблено 18 247 тестувань. З них 10 896 досліджень методом ПЛР, а також 7351 - методом ІФА.
- В Україні діє пом'якшення карантину. Міністр наголосив, що це не означає, що карантинні заходи зняті. Статистика останніх трьох днів невтішна. Кожного дня встановлюється новий антирекорд за кількістю захворювань на COVID-19.
- МОЗ України приймає необхідні заходи для недопущення поширення хвороби. Сьогодні буде проведене засідання комісії ТЕБ та НС для того, щоб проаналізувати, яка ситуація в регіонах країни, в яких погіршується ситуація та збільшується кількість хворих.
- Вчора було проведено засідання уряду, на якому було внесено зміни до постанови, яка регулює карантин. Було обмежено діяльність кінотеатрів та проведення пробного ЗНО. Іноземці та особи без громадянства не можуть перетинати державний кордон без наявного страхового поліса на витрати на лікування COVID-19.
- Встановлено вимоги щодо обсервації лише для осіб, що перетинають кордон та прибувають з країн, або є громадянами країн зі значним поширенням COVID-19. Тобто з країн, де епідеміологічна ситуація гірша, ніж в Україні.
- Cкасовуються вимоги обов'язкової обсервації осіб, які в'їжджають з тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей, АР Крим та міста Севастополя після відновлення пропуску через КПВВ. Передбачена обов'язкова наявність місць та приміщень у контрольних пунктах для проведення медичного нагляду.
- Передбачено додаткові підстави для відмови пропуску осіб під час виїзду з тимчасово окупованих територій, якщо людина не дала згоду самоізоляцію та використання сервісу “Дій вдома”.
- Скасоване проведення пробного ЗНО, яке було заплановане на 15 червня 2020 року.
Джерело: Офіційний Telegram канал МОЗ "Коронавірус_інфо"
Нагадаємо, що за даними ЦГЗ, на 13 червня в Україні 30506 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 880 летальних, 13976 пацієнтів одужало.
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13 06 2020 12:00 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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