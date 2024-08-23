Україна відновлює експорт електроенергії
В компанії Укренерго повідомили, через спад спеки, зниження споживання та вихід з ремонту ще одного атомного енергоблоку в українській мережі можливий профіцит потужності.
Про це повідомляє пресслужба оператора енергосистеми України НЕК "Укренерго".
Україна планує відновити експорт електроенергії до сусідніх країн з 25 серпня.
"Профіцит потужності в українській енергосистемі можливий у денні години, коли активно працюють сонячні електростанції", – зазначається у повідомленні.
Для подолання профіциту є два шляхи: обмеження генерації СЕС або відновлення експорту електроенергії.
Експорт буде відбуватись виключно в період профіциту, а в періоди максимального споживання, коли потужності в енергосистемі недостатньо, експорт здійснюватися не буде.
"У періоди максимального споживання, коли потужності в енергосистемі недостатньо, експорт електроенергії з України здійснюватися не буде", - додали в енергетичній компанії.
Нагадаємо, що на початку року "Укренерго" приєдналась до європейської мережі ENTSO-E.