Україна відновлює експорт електроенергії

Сьогодні, 23 серпня, з ремонту вивели ще один енергоблок АЕС.

В компанії Укренерго повідомили, через спад спеки, зниження споживання та вихід з ремонту ще одного атомного енергоблоку в українській мережі можливий профіцит потужності.

Про це повідомляє пресслужба оператора енергосистеми України НЕК "Укренерго".

Україна планує відновити експорт електроенергії до сусідніх країн з 25 серпня.

"Профіцит потужності в українській енергосистемі можливий у денні години, коли активно працюють сонячні електростанції", – зазначається у повідомленні.

Для подолання профіциту є два шляхи: обмеження генерації СЕС або відновлення експорту електроенергії.

Експорт буде відбуватись виключно в період профіциту, а в періоди максимального споживання, коли потужності в енергосистемі недостатньо, експорт здійснюватися не буде.

"У періоди максимального споживання, коли потужності в енергосистемі недостатньо, експорт електроенергії з України здійснюватися не буде", - додали в енергетичній компанії.

Нагадаємо, що на початку року "Укренерго" приєдналась до європейської мережі ENTSO-E.