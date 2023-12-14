"Укренерго" приєднається до європейської мережі ENTSO-E вже з січня

Український оператор енергосистеми НЕК "Укренерго" стало повноправним членом європейської мережі операторів системи передачі електроенергії ENTSO-E.

Вона об’єднує 43 операторів в 39 країнах Європи.

Про це голова правління оператора енергосистеми України НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький написав на Facebook-сторінці.

"З 1 січня 2024 року наша компанія матиме рівні права та обов’язки з операторами енергосистем європейських країн. "Укренерго" голосуватиме під час засідань вищих керівних органів ENTSO-E", - йдеться в дописі.

За словами Кудрицького, "Укренерго" матиме четверту за розміром кількість голосів серед операторів енергосистем ENTSO-E і впливатиме на стратегічний розвиток та правила функціонування загальноєвропейської енергетичної мережі.

"Набуття юридичного статусу повноправного члена в ENTSO-E – логічний наступний крок після підтвердження ENTSO-E відповідності української енергосистеми ключовим європейським технічним вимогам та переходу до постійної синхронної роботи з європейською мережею. Це не крапка – це лише початок нової ери в енергетиці України та Європи", - додав він.

Кудрицького також сказав, що першою ініціативою "Укренерго" на наступній генеральній асамблеї ENTSO-E стане створення загальноєвропейського пулу критичних матеріалів та обладнання для швидкого відновлення енергосистеми, на основі нашого досвіду протидії російському ракетно-дронового терору.

Також в кінці листопада стало відомо, що Україна і Євросоюз повністю синхронізували енергосистеми і європейська мережа операторів ENTSO-E сьогодні ухвалила рішення про переведення України в режим постійної синхронізації з європейською енергосистемою.