Матеріали:
Теми:
ПОЛІТИКА

Україна відновить мир, повернувши Крим – Зеленський

26 лютого 2023, 15:04
Україна відновить мир, повернувши Крим – Зеленський
Фото: Укрінформ
Президент нагадав, що півострів – це наша земля, там живуть наші люди – український прапор повернемо у кожний куточок України.

Україна зможе відновити мир, повернувши Крим та звільнивши півострів від російської окупації – Зеленський

Про це заявив президент України Володимир Зеленський на своєму Telegram-каналі в неділю, 26 лютого. 

"9 років тому російська агресія почалася з Криму. Повернувши Крим, ми відновимо мир. Це наша земля. Наші люди. Наша історія. Ми повернемо український прапор у кожен куточок України", - зазначив глава держави.

Сьогодні в Україні відзначають День спротиву російській окупації Криму. Саме цього дня дев'ять років тому росія розпочала збройну агресію проти України.

Диверсійні групи рф почали спроби захопити півострів. 26 лютого 2014 року на заклик Меджлісу кримськотатарського народу до Верховної ради Автономної Республіки Крим вийшли тисячі кримських татар, українців та представників інших національностей чинити спротив російській окупації. Наступного дня до урядових будівель Криму увійшли російські військові.

Раніше повідомлялось, що ставлення до росії серед населення півострову змінюється не лише у тих, хто втратив під час війни родичів, але й у симпатиків окупаційного режиму.

зеленськийКримвійна

Останні матеріали

росіяни несуть величезні втрати біля Бахмуту. Але в окремих місцях просуваються вперед – Том Купер
Політика
росіяни несуть величезні втрати біля Бахмуту. Але в окремих місцях просуваються вперед – Том Купер
Переклад iPress – 26 лютого 2023, 16:41
Вееллиикий наступ Герасимова триває. У районі Бахмута – кілька десятків ворожих батальйонів, у районі Вугледара – ніколи більше десяти – Том Купер
Політика
Вееллиикий наступ Герасимова триває. У районі Бахмута – кілька десятків ворожих батальйонів, у районі Вугледара – ніколи більше десяти – Том Купер
Переклад iPress – 25 лютого 2023, 14:55
Війна в Україні: підсумки тижня. російські приватні військові компанії несуть нову асиметричну загрозу Заходу – Джан Касапоглу
Політика
Війна в Україні: підсумки тижня. російські приватні військові компанії несуть нову асиметричну загрозу Заходу – Джан Касапоглу
Переклад iPress – 25 лютого 2023, 10:07
До росії – як до парії. Якою має бути світова політика стримування росії після перемоги України
Політика
До росії – як до парії. Якою має бути світова політика стримування росії після перемоги України
Переклад iPress – 24 лютого 2023, 17:38
росія лише агент хаосу. А геополітичний всесвіт повертається до двох наддержав – США та Китаю – Bloomberg
Політика
росія лише агент хаосу. А геополітичний всесвіт повертається до двох наддержав – США та Китаю – Bloomberg
Переклад iPress – 24 лютого 2023, 15:59
Дуже конфіденційно. У Швейцарії відбуваються переговори між Україною та росією?
Політика
Дуже конфіденційно. У Швейцарії відбуваються переговори між Україною та росією?
Дмитро Редько – 24 лютого 2023, 15:28
Нова Чорноморська стратегія для нової Чорноморської реальності. Роль України – Hudson Institute
Політика
Нова Чорноморська стратегія для нової Чорноморської реальності. Роль України – Hudson Institute
Переклад iPress – 24 лютого 2023, 12:17
Як Маск допомагає кремлівськй пропаганді. російські пропагандисти активно купують
Політика
Як Маск допомагає кремлівськй пропаганді. російські пропагандисти активно купують "блакитні фішки" у твітері – Washington Post
Переклад iPress – 24 лютого 2023, 09:16
Більше публікацій

© 2022 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється