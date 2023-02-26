Україна відновить мир, повернувши Крим – Зеленський

Президент нагадав, що півострів – це наша земля, там живуть наші люди – український прапор повернемо у кожний куточок України.

Україна зможе відновити мир, повернувши Крим та звільнивши півострів від російської окупації – Зеленський

Про це заявив президент України Володимир Зеленський на своєму Telegram-каналі в неділю, 26 лютого.

"9 років тому російська агресія почалася з Криму. Повернувши Крим, ми відновимо мир. Це наша земля. Наші люди. Наша історія. Ми повернемо український прапор у кожен куточок України", - зазначив глава держави.

Сьогодні в Україні відзначають День спротиву російській окупації Криму. Саме цього дня дев'ять років тому росія розпочала збройну агресію проти України.

Диверсійні групи рф почали спроби захопити півострів. 26 лютого 2014 року на заклик Меджлісу кримськотатарського народу до Верховної ради Автономної Республіки Крим вийшли тисячі кримських татар, українців та представників інших національностей чинити спротив російській окупації. Наступного дня до урядових будівель Криму увійшли російські військові.

Раніше повідомлялось, що ставлення до росії серед населення півострову змінюється не лише у тих, хто втратив під час війни родичів, але й у симпатиків окупаційного режиму.