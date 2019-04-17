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Україна відправила на експорт другу партію снарядів для БМП-3 власного виробництва

До недавнього часу снаряди для цієї машини проводилися тільки в Росії
За останні 25 років РФ продала сотні БМП-3 в країни в інші країни. Тепер вони стали потенційними покупцями снарядів українського виробництва.
Україна відправила на експорт другу партію снарядів для БМП-3 власного виробництва Фото: Anton Pashynskyi

"У 2017 році "Спецтехноекспорт", а саме мій департамент, успішно експортував першу партію українських 100 мм снарядів для БМП-3 країни-замовника, а кілька місяців тому - вже другу партію", - написав у Facebook директор департаменту ДП "Спецтехноекспорт" Антон Пашинський.

За словами Пашинського, БМП-3 - остання і найкраща гусенична броньована машина, розроблена і серійно виготовлена ​​для радянської армії. У військові частини на території України було поставлено лише незначна кількість таких машин. А Росія продовжила виробництво БМП-3, забезпечуючи власну армію і продавши сотні таких машин за кордон.

"Унікальною є 100 мм гармата 2А70, боєприпаси до якої навіть з часів СРСР проводилися тільки російським ВПК. До недавнього часу", - написав Пашинський.

Тепер снаряди до неї виробляють і в Україні.

"Якщо виробництвом корпусів снарядів і їх спорядженням вибуховою речовиною України вже не дивує, то розробка і серійне виготовлення гільзи - величезне досягнення", - вважає Пашинський.

"В підсумку:

- розвивається замкнутий цикл виробництва боєприпасів

- подібними виробами ми витісняємо росіян з їх традиційних ринків;

- зростає експорт нової продукції.

На черзі - нові ринки", - додав Пашинський.

Нагадаємо, що Харківський бронетанковий завод провів модернізацію танка Т-80БВ, який вже серійно постачається до танкових підрозділів Десантно-штурмових військ та Морської піхоти України.

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17 04 2019 15:19
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