ЗСУ отримають модернізований танк Т-80

Харківський бронетанковий завод провів модернізацію танка Т-80БВ, який вже серійно постачається до танкових підрозділів Десантно-штурмових військ та Морської піхоти України.

"Танк Т-80БВ, як і Т-64 зразка 2017 року, отримав тепловізійний приціл, новий динамічний захист, додатковий захист бортів, нову цифрову радіостанцію, сучасні нічні прилади спостереження з електронно-оптичним перетворювачем третього покоління, а також засоби супутникової навігації", - повідомляє прес-служба "Укроборонпром".

Як зазначається, нове оснащення Т-80БВ дозволяє значно посилити бойові характеристики машини. Наприклад, нова система навігації дозволяє у режимі онлайн обмінюватись надійно зашифрованими даними про місцезнаходження кожної машини на всіх ланках управління від командира взводу до керівництва всією бойовою операцією.

Крім того, новий динамічний захист суттєво посилює рівень захищеності бойової машини і ефективно протидіє всім сучасним протитанковим засобам ураження: кумулятивним та бронебійним, а також ударно-кумулятивним боєприпасам типу "ударне ядро". При цьому встановлюється він у штатні контейнери динамічного захисту. А прицільний комплекс навідника з інтегрованим тепловізором забезпечує виявлення, розпізнавання та знищення противника вогнем 125-мм гармати у будь-який час доби та за будь-яких погодних умов.

Як наголошують в прес-службі, ДП "Харківський бронетанковий завод" вже у цьому році почне роботи з модернізації Т-80УД, що стоять на озброєнні українського війська, до рівня Т-84.

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