Волонтери з Литви передали військовому госпіталю в Маріуполі 15 ліжок і реанімобіль
"Досі ми використовували ліжка, надані нам місцевою міською лікарнею, - розповів в.о. начальника відділення реанімації та інтенсивної терапії старший лейтенант медичної служби Олександр Маланіч. - Ліжка функціональні, дуже зручні, в порівнянні з попередніми, їх можна піднімати і опускати, що зручно під час перекладання поранених на каталку. Попередні ліжка були низенькі, і потрібно було кілька людей, щоб перемістити одного хворого, це вимагало часу і додаткових зусиль. Зараз це набагато простіше. Більше того, вони мобільні і легко пересуваються".
Фото: facebook.com/pressjfo.news
Зазначається, що 61-й мобільний госпіталь - це госпіталь другої лінії з елементами четвертої, тобто такий, де проводять спеціалізоване лікування, і тому дуже важливо, щоб в медичному закладі була достатня кількість реанімобілів для евакуації.
"Від Литовської Республіки ми отримали реанімобіль, який сьогодні активно використовується. Звичайно, у нас достатній парк автомобільної техніки, але неможливо спрогнозувати заздалегідь точну кількість поранених, і в разі збільшення їх кількості, будь-який автомобіль стає на вагу золота", - розповів провідний хірург, підполковник медичної служби Ярослав Гайда, повідомляє прес-центр штабу операції Об'єднаних сил.
Фото: facebook.com/pressjfo.news
За словами представника українського-литовської громадської організації "Шлях до мрії" Володимира Мазура, більш ніж рік тому Маріуполь відвідали мер Акмянского району Литовської Республіки Віталюс Митрофановас і президент литовсько-українського товариства міжнародної підтримки "Шлях до мрії" Андрюс Алманіс. Під час візиту спільно з українською стороною вони визначили шляхи та обсяги допомоги.
Фото: facebook.com/pressjfo.news
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