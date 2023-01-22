Україна відправила в Ефіопію ще 30 тис. тонн пшениці

Балкер AMIRA HANA вийшов з порту Чорноморськ

Ефіопія отримає ще 30 тис. тонн української пшениці, повідомляє Міністерство інфраструктури.

Четверте судно в рамках програми Grain From Ukraine вийшло з порту Чорноморськ.

Балкер AMIRA HANA доставить до порту Джибуті 30 тис. тонн пшениці, звідти зерно буде доставлено до Ефіопії, де населення потерпає від голоду.

Наприкінці минулого року порти Одеси вже відправили 3 судна з 80 тис. тонн гуманітарної пшениці від України для Ефіопії та Сомалі.

Нагадаємо, Україна і Республіка Гана розглядають можливість реалізації спільного проєкту з будівництва логістичних хабів для зберігання продовольства.