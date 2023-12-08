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Україна відреагувала на допуск росіян і білорусів до Олімпіади

08 грудня 2023, 19:58
Україна відреагувала на допуск росіян і білорусів до Олімпіади
Рішення Виконавчого комітету Міжнародного олімпійського комітету про допуск росіян і білорусів виступати на Олімпіаді-2024 у нейтральному статусі - безвідповідальне.

Про це виконуючий обов’язки міністра молоді та спорту України Матвій Бідний написав на Facebook-сторінці

"Лише днями президент Міжнародного олімпійського комітету Томас Бах анонсував, що відповідне рішення МОК буде ухвалювати лише у березні наступного року", - йдеться в дописі.  

За словами Бідного, Україна зі свого боку пояснювала міжнародним партнерам та олімпійському комітету, що російські спортсмени мають такі самі паспорти, що і окупанти, які вбивають українців. І це означає, що вони несуть частину відповідальності за смерті українців.

"Під час війни не вдасться ховатися за білим прапором "нейтральності". Нейтральність у часи, коли в Європі триває найкривавіша війна з часів Другої світової та одна нація намагається знищити іншу, означає безвідповідальність і мовчазне потурання вбивцям", - сказав виконуючий обов’язки міністра. 

Він додав, що Україна рішуче засуджує безвідповідальне рішення членів Виконкому Міжнародного олімпійського комітету.

"Єдина держава, яка тричі порушувала олімпійське перемирʼя - Росія. Єдина держава, яка намагається провести альтернативу Олімпіаді - Росія. Єдина держава, яка погрожує приїхати на Олімпіаду на танках - Росія. Що ще має зробити Росія - кого ще має вбити Росія, щоб Міжнародний олімпійський комітет нарешті зняв рожеві окуляри щодо країни-терористки?" - сказав Бідний.

Україна пізніше ухвалить рішення щодо участі країни в Олімпійських і Паралімпійських іграх 2024 року після проведення консультацій з українською спортивною спільнотою і вищим політичним керівництвом країни, додав політик. 

Нагадаємо, що сьогодні Міжнародний олімпійський комітет допустив росіян та білорусів до Олімпійських ігор-2024 в Парижі під нейтральним прапором.

 

РосіяБілорусьолімпіадаУкраїнаМОК

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