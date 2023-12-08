росіян і білорусів допустили до Олімпійських ігор-2024

Міжнародний олімпійський комітет допустив росіян та білорусів до Олімпійських ігор-2024 в Парижі під нейтральним прапором.

Про це йдеться на сайті Олімпійських ігор.

"Як і всі інші спортсмени на Олімпійських іграх, індивідуальні нейтральні спортсмени повинні будуть дотримуватися правил і положень, що застосовуються на Олімпійських іграх, включаючи антидопінгові правила.

Як і всі інші спортсмени, вони також повинні підписати оновлені Умови участі у змаганнях, що застосовуються до Парижа-2024. Вони містять зобов’язання поважати Олімпійську хартію, включаючи "місію Олімпійського руху для миру", - написано на сайті.

Індивідуальні нейтральні спортсмени будуть запрошені МОК і відповідними федераціями. Лише обмежена кількість спортсменів пройдуть кваліфікацію через чинні системи кваліфікації.

Серед 4600 спортсменів з усього світу, які наразі пройшли кваліфікацію на Париж-2024, є лише 11 індивідуальних нейтральних спортсменів (8 з російським паспортом і 3 з білоруським паспортом).

Для порівняння, на сьогодні більше 60 українських спортсменів пройшли відбір на Париж-2024. Українська делегація буде приблизно такою ж, як на Олімпіаді-2020 у Токіо.

Суворі умови відбору для індивідуальних нейтральних спортсменів в Парижі 2024 є такими ж суворими умовами відбору, за якими вони проходили кваліфікацію, а саме:

Кваліфіковані спортсмени з російським чи білоруським паспортом будуть зареєстровані як індивідуальні нейтральні спортсмени ("AIN") і змагатимуться як індивідуальні нейтральні спортсмени. Команди спортсменів з російським або білоруським паспортом не розглядаються для участі.

Спортсмени, які активно підтримують війну, не матимуть права бути заявленими чи брати участь у змаганнях. Допоміжний персонал, який активно підтримує війну, не залучатиметься до роботи.

Спортсмени, які перебувають за контрактом з російськими чи білоруськими військовими або службами національної безпеки, не матимуть права бути заявленими чи брати участь у змаганнях. Допоміжний персонал, який працює за контрактом з російськими чи білоруськими військовими або органами національної безпеки, не залучатиметься до роботи.

Будь-який такий Індивідуальний нейтральний спортсмен, як і всі інші спортсмени-учасники, повинен буде відповідати всім антидопінговим вимогам, які застосовуються до них напередодні та під час Олімпійських ігор у Парижі 2024 року, і особливо вимогам, викладеним в антидопінгових правилах.

"Санкції проти російських і білоруських держав і урядів, винних у війні, залишаються в силі до Олімпійських ігор у Парижі 2024 року. Це означає, зокрема, що: жоден прапор, гімн, кольори чи будь-яка інша ідентифікація росії чи білорусі не будуть демонструватися на Олімпійських іграх у Парижі 2024 року на будь-якому офіційному місці проведення чи будь-якому офіційному заході. Жоден російський чи білоруський уряд чи державні чиновники не будуть запрошені або акредитовані на Олімпійські ігри в Парижі 2024 року", – повідомив МОК.

Раніше в Угорщині заявили, що участь росіян в Олімпіаді може сприяти миру в Україні.