Україна візьме участь у навчальній місії НАТО в Іраку - Столтенберг

Українські військові готуються до навчальної місії Північноатлантичного Альянсу, де будуть боротися з міжнародним тероризмом.

Про це повідомив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг під час за засідання Комісії Україна-НАТО, повідомляє "Громадське".

"Україна - це один з найближчих наших партнерів. Дякуємо вам за участь у забезпечені безпеки Євроатлантичного регіону. Ваші війська є в Афганістані, Косовому, а також ви є частиною сил швидкого реагування НАТО. Знаю, що ви готуєтеся до участі у навчальній місії НАТО в Іраку, де ми спільно боремося з міжнародним тероризмом", - сказав Столтенберг.

Також генеральний секретар НАТО заявив про готовність посилити співпрацю з Україною. За його словами, через 10 трастових фондів союзники НАТО та партнери виділили понад 40 мільйонів євро для підтримки України у таких сферах, як бойове командування та контроль, кібероборона, медична реабілітація.

Нагадаємо, що Україна домовилася про оновлений пакет допомоги від НАТО