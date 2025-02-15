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Україна влітку збила свій F-16 через США – WSJ

15 лютого 2025, 09:01
Україна влітку збила свій F-16 через США – WSJ
Defensie.nl

Україна минулого літа збила свій винищувач F-16 через те, що США, який не надав повну інформацію про систему. 

Про це інформує газета The Wall Street Journal, посилачючись на джерела. 

Видання пише, що це був дружній вогонь із ЗРК Patriot, хоча Україна офіційно цього не повідомила.

Одна з причини цього - тактична мережа Link 16, яка допомагає пілотам уникати небезпеки під час обстрілів ракетами і дронами, передаючи їхнє місцезнаходження військовим на землі.

Коли F-16 прибули в Україну, адміністрація Байдена приховала цю важливу технологію, яка дозволяє системам ППО розрізняти свої літаки та ворожі, а на зенітних комплексах Patriot - Link 16 взагалі прибрали, бо не очікували, що Україна отримає F-16 так швидко.

"Для ситуаційної обізнаності США та їх європейські союзники використовують тактичну мережу під назвою Link 16, яка забезпечує перегляд у реальному часі всіх учасників мережі - літаків, наземних підрозділів, наземних засобів протиповітряної оборони та командування тощо. Така видимість робить операції безпечнішими для союзників і смертоноснішими для ворога. Link 16 також зменшує ризики для пілотів, які летять одночасно зі шквалом ворожих ракет і безпілотників, гарантуючи, що їхні наземні колеги знають, де знаходяться їхні літаки", - написали журналісти.

Також газета зазначає, що на момент прибуття винищувачів ні вони, ні ЗРК країни не були обладнані для використання Link 16. 

"Перші ракетні комплекси Patriot прибули в Україну в квітні 2023 року. Тоді Link 16 було вилучено з Patriot, які відправлялися в Україну, тому що ніхто не передбачав, що в найближчому майбутньому Україна отримає F-16", - додавли у виданні.

Нагадаємо, що 29 серпня в Україні розбився F-16.

 

F-16війна в Україні

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