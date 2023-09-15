Матеріали:
Теми:

Україна внесла індійського виробника діамантів SRK до переліку спонсорів війни

15 вересня 2023, 14:57
Україна внесла індійського виробника діамантів SRK до переліку спонсорів війни
Фото: borshec.ru
НАЗК внесло до переліку міжнародних спонсорів війни одного з найбільших в світі виробників та експортерів діамантів Shree Ramkrishna Exports (SRK), який втричі збільшив закупівлю алмазів в рф.

Про це НАЗК написало на сайті.

Індійська компанія продовжує співпрацювати з росію, закуповуючи алмази, попри введені санкції. 

В цьому році компанія втричі збільшила закупівлю алмазів в росії, порівняно з 2021 роком.

"Індія є одним із основних покупців алмазів, насамперед дрібної алмазної сировини з росії, і найбільшим у світі центром виробництва діамантів: у цій країні виготовляють 95% діамантів світу. Приблизно три чверті алмазів надходять з росії, але до них не додають жодних офіційних документів, які могли б підтвердити їх походження", - йдеться на сайті. 

SRK має річний дохід у понад $1,3 млрд і компанія, після придбання необроблених алмазів, виконує ограновування, полірування, класифікацію та експортує їх. Попри санкції проти найбільшого видобувача алмазів в світі, російської “Алроси”, SRK продовжуж купувати алмази в рф, укладати таємні угоди з купівлі дорогоцінних каменів на сотні мільйонів доларів.

На сайті компанія SRK повідомляє, що“необроблені алмази походять лише з країн, що беруть участь у Кімберлійському процесі, і не мають конфліктного походження, що вони перевіряють всю сировину, щоб забезпечити дотримання етичних міркувань.

Проте в 2023 році компанія активно продовжує співпрацю з агресором і лише за перше півріччя, закупила алмазів на суму понад $132 млн.

Загалом в минулому році росія експортувала алмазів на 3,8 млрд. 

Ми активно розвиваємо відносини з росією. З вашої країни ми отримуємо якісні сирі камені. Співпраця двох країн в алмазній сфері розвивається бурхливими темпами і можна сказати, вона розвивається і зростає зі швидкістю ракети С-400. Це свідчить також і про ймовірну ідеологічну підтримку мілітаристської політики рф індійською компанією“, - заявив член ради директорів компанії Арпіт Нарола.
РосіяІндіяНАЗКалмазиShree Ramkrishna Exports

Останні матеріали

Контрнаступ України всередині росії. Кроки для повалення імперії – Януш Бугайські
Політика
Контрнаступ України всередині росії. Кроки для повалення імперії – Януш Бугайські
Переклад iPress – 15 вересня 2023, 12:15
Святі, громи та блискавки:
Політика
Святі, громи та блискавки: "непроникна російська ППО над Кримом". Частина 3 – Том Купер
15 вересня 2023, 10:00
Обережно, фальшиві пророки війни. Чому експерти так часто помиляються? – Еліот Коен
Cуспільство
Обережно, фальшиві пророки війни. Чому експерти так часто помиляються? – Еліот Коен
Переклад iPress – 14 вересня 2023, 15:53
На Донбасі не вистачає техніки. А на південному напрямку дні невизначеності – Том Купер
Cуспільство
На Донбасі не вистачає техніки. А на південному напрямку дні невизначеності – Том Купер
Переклад iPress – 14 вересня 2023, 11:46
Урок війни в Україні №1. Балакучі військові мікроменеджери-смертники – Ян Каллберг
Технології
Урок війни в Україні №1. Балакучі військові мікроменеджери-смертники – Ян Каллберг
Переклад iPress – 14 вересня 2023, 08:46
Генеральша Зима і маршал Багнюка перекреслювали плани Наполеона, Гітлера. А тепер – і путіна – Мік Раян
Cуспільство
Генеральша Зима і маршал Багнюка перекреслювали плани Наполеона, Гітлера. А тепер – і путіна – Мік Раян
Переклад iPress – 13 вересня 2023, 16:15
Історія про страх. Що отримала росія, залякавши Ілона Маска та західні уряди? – Енн Епплбом
Політика
Історія про страх. Що отримала росія, залякавши Ілона Маска та західні уряди? – Енн Епплбом
Переклад iPress – 13 вересня 2023, 12:22
Повільний, але сміливий розворот Макрона щодо України. Чи не запізно? – Politico
Політика
Повільний, але сміливий розворот Макрона щодо України. Чи не запізно? – Politico
Переклад iPress – 13 вересня 2023, 09:01
Більше публікацій

© 2023 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється