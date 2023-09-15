Україна внесла індійського виробника діамантів SRK до переліку спонсорів війни

НАЗК внесло до переліку міжнародних спонсорів війни одного з найбільших в світі виробників та експортерів діамантів Shree Ramkrishna Exports (SRK), який втричі збільшив закупівлю алмазів в рф.

Про це НАЗК написало на сайті.

Індійська компанія продовжує співпрацювати з росію, закуповуючи алмази, попри введені санкції.

В цьому році компанія втричі збільшила закупівлю алмазів в росії, порівняно з 2021 роком.

"Індія є одним із основних покупців алмазів, насамперед дрібної алмазної сировини з росії, і найбільшим у світі центром виробництва діамантів: у цій країні виготовляють 95% діамантів світу. Приблизно три чверті алмазів надходять з росії, але до них не додають жодних офіційних документів, які могли б підтвердити їх походження", - йдеться на сайті.

SRK має річний дохід у понад $1,3 млрд і компанія, після придбання необроблених алмазів, виконує ограновування, полірування, класифікацію та експортує їх. Попри санкції проти найбільшого видобувача алмазів в світі, російської “Алроси”, SRK продовжуж купувати алмази в рф, укладати таємні угоди з купівлі дорогоцінних каменів на сотні мільйонів доларів.

На сайті компанія SRK повідомляє, що“необроблені алмази походять лише з країн, що беруть участь у Кімберлійському процесі, і не мають конфліктного походження, що вони перевіряють всю сировину, щоб забезпечити дотримання етичних міркувань.

Проте в 2023 році компанія активно продовжує співпрацю з агресором і лише за перше півріччя, закупила алмазів на суму понад $132 млн.

Загалом в минулому році росія експортувала алмазів на 3,8 млрд.

“Ми активно розвиваємо відносини з росією. З вашої країни ми отримуємо якісні сирі камені. Співпраця двох країн в алмазній сфері розвивається бурхливими темпами і можна сказати, вона розвивається і зростає зі швидкістю ракети С-400. Це свідчить також і про ймовірну ідеологічну підтримку мілітаристської політики рф індійською компанією“, - заявив член ради директорів компанії Арпіт Нарола.