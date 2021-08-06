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Україна вперше головуватиме в Міжнародній раді по зерну

Україна приєдналась до МРЗ ще у 1998 році, а 6 липня 2010 року стала повноправним членом-експортером, однак вперше головуватиме в цій організації
Заступника міністра економіки України Тараса Качку обрали головуючим в Міжнародній раді по зерну на 2021/2022 рік.
Україна вперше головуватиме в Міжнародній раді по зерну Фото: bloomberg.com
Про це повідомляє прес-служба Мінекономіки у Facebook.
 
Зазначається, що 7 червня під час засідання 53-ї сесії МРЗ Качку "проголошено очільником Міжнародної ради по зерну на 2021/2022 рік".
 
"Україна приєдналась до МРЗ ще у 1998 році, а 6 липня 2010 року стала повноправним членом-експортером, однак вперше головуватиме в цій організації", - додали у міністерстві.
 
Головування розпочнеться з 1 липня 2021 року і триватиме до 30 червня 2022 року.
 
"Виробництво і торгівля зерновими є не лише однією з сильних сторін України в контексті світової торгівлі, але й являє собою основу врівноваженої продовольчої системи, в якій має бути відображено внесок виробництва, інфраструктури, враховані кліматичні та соціальні стандарти та орієнтири на інтегрованість в глобальні продовольчі системи.
 
Сподіваюсь, головування в МРЗ надасть можливість Україні широко заявити про свою позицію вагомого гравця на зовнішньому ринку та прикласти зусиль до розвитку глобального зернового ринку з урахуванням існуючих викликів", - сказав Тарас Качка.
 
Міжнародна рада по зерну є міжнародною міжурядовою організацією, яка адмініструє єдиний діючий міжнародний договір по зерну - Конвенцію про торгівлю зерном 1995 року.
 
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08 06 2021 14:43
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