У Мінекономіки очікують експортувати понад 45 мільйонів тонн зерна цьогоріч

У Міністерстві економіки уточнили прогнози щодо виробництва та експорту зернових у 2020/2021 маркетинговому році – очікують експортувати 45,7 млн тонн зерна.

Про це повідомляє пресслужба відомства за підсумками зустрічі заступника міністра економіки Тараса Висоцького з агроасоціаціями, пише "Економічна правда".

Зазначається, що станом на 26 березня у поточному 2020/2021 маркетинговому році в Україні вироблено майже 65 млн тонн зернових та зернобобових культур.

Експортувати цьогоріч планують 45,7 млн тонн зерна, зокрема 17,5 млн тонн пшениці і 23,5 млн тонн кукурудзи.

Згідно Меморандуму про узгодження позицій між учасниками ринку зерна на 2020/2021 МР, граничні обсяги експорту пшениці встановлено на рівні 17,5 млн тонн та 24 млн тонн кукурудзи.

Висоцький зіслався на дані Фіскальної служби щодо проміжних результатів експорту зерна. Так, станом на 29 березня Україна експортувала 34,8 млн тонн зернових та зернобобових культур, з яких 14,5 млн тонн пшениці, 15,9 млн тонн кукурудзи та 4,08 млн тонн ячменю.

"На сьогодні спостерігається деяке зниження темпів експорту зернових культур. Враховуючи таку динаміку ми не перевищимо тих обсягів, які зазначені в Меморандумі, тому жодних ризиків стосовно фізичної наявності пшениці і кукурудзи на українському ринку – немає", – додав він. "Ми прогнозуємо, що темп експорту буде вирівняний. Разом з тим, ми передбачаємо досить високий рівень перехідних запасів на кінець поточного маркетингового року."

Також повідомляється, що учасники зустрічі озвучили пропозицію щодо дерегуляції ввезення цукру-сирцю з 2022 року, яку підтримало та врахувало Мінекономіки.

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