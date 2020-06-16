Україна покращила сальдо зовнішньої торгівлі

"У січні-квітні 2020 року експорт товарів становив 16085,6 млн дол. США, або 98,3% порівняно із січнем-квітнем 2019 року, імпорт - 16760,1 млн дол., або 90,7%. Негативне сальдо склало 674,5 млн дол. (у січні-квітні 2019 року негативне - 2123,7 млн дол.)", - йдеться у повідомленні.

За січень-квітень 2020 року негативне сальдо зовнішньої торгівлі товарами становило 674,5 мільйона доларів, що у 3,1 раза менше, ніж за аналогічний період минулого року.

Про це повідомляє Державна служба статистики, зазначає "Економічна правда".

"У січні-квітні 2020 року експорт товарів становив 16085,6 млн дол. США, або 98,3% порівняно із січнем-квітнем 2019 року, імпорт - 16760,1 млн дол., або 90,7%. Негативне сальдо склало 674,5 млн дол. (у січні-квітні 2019 року негативне - 2123,7 млн дол.)", - йдеться у повідомленні.

Зовнішньоторговельні операції у січні-квітні 2020 року проводились із партнерами із 215 країн світу.

Найбільше товарів за вказаний період Україна експортувала до Китаю (майже на 1,79 млрд доларів; на 95,0% більше, ніж за січень-квітень 2019 року), Польщі (на 1,04 млрд доларів; на 6,5% менше) та Росiйської Федерацiї (на 889,2 млн доларів; на 13,9% менше).

Більш за все у січні-квітні 2020 року Україна продала на зовнішніх ринках зернових (на 3,47 млрд доларів; на 6,6% більше, ніж за аналогічний період 2019 року), чорних металів (на 2,69 млрд доларів; на 15,4% менше), жирів та олій тваринного або рослинного походження (на 1,99 млрд доларів; на 25,1% більше).

Найбільше товарів за чотири місяці 2020 року Україна імпортувала з Китаю (на 2,40 млрд доларів; на 5,5% менше, ніж за аналогічний період 2019 року), Німеччини (на 1,81 млрд доларів; на 1,2% менше) та Російської Федерації (на 1,56 млрд доларів; на 37,8% менше).

Основними товарними позиціями українського імпорту за січень-квітень 2020 року були: машини, обладнання та механізми (на 3,19 млрд доларів; на 10,5% менше, ніж за аналогічний період 2019 року), палива мінеральні, нафта і продукти її перегонки (на 2,81 млрд доларів; на 21,5% менше), продукція хімічної та пов’язаних з нею галузей промисловості (на 2,61 млрд доларів; на 4,7% менше).

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