Пекін і Брюссель продовжать співпрацю з питань експортного контролю

Китай підтвердив призупинення жовтневих обмежень для країн ЄС, а сторони погодилися на подальші консультації та спільні кроки для покращення виконання правил експортного контролю.

Європейський Союз і Китайська народна республіка домовилися продовжити перемовини щодо політики експортного контролю.

Цю інформацію підтвердив єврокомісар із питань торгівлі Марош Шефчович у соцмережі Х (Twitter).

За його словами, Китай підтвердив, що призупинення жовтневого експортного контролю поширюється на країни ЄС.

Обидві сторони підтвердили зобов’язання продовжувати співпрацю для покращення впровадження політики експортного контролю.

Раніше, на переговорах із президентом США Дональдом Трампом у Південній Кореї, голова КНР Сі Цзіньпін заявив, що торгово-економічна співпраця має бути рушійною силою китайсько-американських відносин, а не джерелом конфліктів.