Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Пекін і Брюссель продовжать співпрацю з питань експортного контролю

01 листопада 2025, 14:54
Пекін і Брюссель продовжать співпрацю з питань експортного контролю
Китай підтвердив призупинення жовтневих обмежень для країн ЄС, а сторони погодилися на подальші консультації та спільні кроки для покращення виконання правил експортного контролю.

Європейський Союз і Китайська народна республіка домовилися продовжити перемовини щодо політики експортного контролю.

Цю інформацію підтвердив єврокомісар із питань торгівлі Марош Шефчович у соцмережі Х (Twitter).

За його словами, Китай підтвердив, що призупинення жовтневого експортного контролю поширюється на країни ЄС. 

Обидві сторони підтвердили зобов’язання продовжувати співпрацю для покращення впровадження політики експортного контролю.

Раніше, на переговорах із президентом США Дональдом Трампом у Південній Кореї, голова КНР Сі Цзіньпін заявив, що торгово-економічна співпраця має бути рушійною силою китайсько-американських відносин, а не джерелом конфліктів.

 
ЄвросоюзКитайекспорт

Останні матеріали

Політика
"Якщо це на користь нації"… Як Опіумна війна ХІХ століття впливає на торговельну суперечку Сі з Трампом – New York Times
Переклад iPress – 31 жовтня 2025, 14:40
Марні спроби зірвати екстрадицію. Як кремлівські структури втручаються у справу румунського найманця Потри – The Guardian
Політика
Марні спроби зірвати екстрадицію. Як кремлівські структури втручаються у справу румунського найманця Потри – The Guardian
Переклад iPress – 31 жовтня 2025, 11:19
Gripen для України. Європейський вибір, що стримує наступну війну – Роберт Фарлі
Політика
Gripen для України. Європейський вибір, що стримує наступну війну – Роберт Фарлі
Переклад iPress – 31 жовтня 2025, 08:46
Фаворит нідерландських виборів Роб Єттен – мрія ЄС. Але Герт Вілдерс ще не переможений – Politico
Політика
Фаворит нідерландських виборів Роб Єттен – мрія ЄС. Але Герт Вілдерс ще не переможений – Politico
Переклад iPress – 30 жовтня 2025, 15:54
Нова дорожня карта Європи з питань оборонної готовності. Європейська комісія претендує на керівну роль – Нік Вітні
Політика
Нова дорожня карта Європи з питань оборонної готовності. Європейська комісія претендує на керівну роль – Нік Вітні
Переклад iPress – 30 жовтня 2025, 12:02
США на шляху до поразки у війні з Китаєм. Висновок з досвіду України – Філліпс О'Брайен
Політика
США на шляху до поразки у війні з Китаєм. Висновок з досвіду України – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 30 жовтня 2025, 08:42
Археологія 2.0. Ілон Маск фінансує ШІ-проєкти для
Cуспільство
Археологія 2.0. Ілон Маск фінансує ШІ-проєкти для "нової історії" Стародавнього Риму – The Times
Переклад iPress – 29 жовтня 2025, 17:08
Будапешт прагне посилити свої політичні альянси в Брюсселі. Мета – створити новий антиукраїнський блок з Чехією та Словаччиною – Politico
Політика
Будапешт прагне посилити свої політичні альянси в Брюсселі. Мета – створити новий антиукраїнський блок з Чехією та Словаччиною – Politico
Переклад iPress – 29 жовтня 2025, 12:47
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється