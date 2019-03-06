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Україна вперше отримала свого менеджера у Facebook

"Ми дуже сподіваємося, що після цього призначення брутальне та непрофесійне ставлення компанії Facebook до України та українців нарешті припиниться"
Катерина Крук офіційно оголосила, що міжнародна корпорація Facebook обрала її на посаду менеджера з публічної політики по Україні.
Україна вперше отримала свого менеджера у Facebook Фото: watcher.com

"Катерина Крук офіційно оголосила, що міжнародна корпорація Facebook офіційно обрала її на посаду Policy Manager по Україні, з розташуванням у Варшаві. Необхідно сказати, що ми чекали цього багато років", - повідомив заступник міністра інформаційної політики України Дмитро Золотухін у Facebook.

Золотухін додав, що в Міністерстві інформаційної політики вважають, що це найкращий вибір, який могли зробити у компанії.

За словами Золотухіна, Крук - відома експертка з питань інформаційного простору, спікерка усіх актуальних конференцій по дезінформації останніх років, принципова і чесна людина.

"Ми дуже сподіваємося, що після цього призначення брутальне та непрофесійне ставлення компанії Facebook до України та українців нарешті припиниться. Зі свого боку бажаємо успіхів, сил і наснаги та обіцяємо підтримати в усіх справах, що будуть робитися в інтересах України. Особливо в важкі часи невизначеності для соціальних мереж", - написав заступник міністра інформації.

Раніше у Facebook не було менеджера з публічної політики по Україні. Про наміри призначити його стало відомо в жовтні 2018 року.

Нагадаємо, що Facebook показав перші приклади глобальної зміни дизайну.

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03 06 2019 20:38
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