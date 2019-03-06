Україна вперше отримала свого менеджера у Facebook
"Катерина Крук офіційно оголосила, що міжнародна корпорація Facebook офіційно обрала її на посаду Policy Manager по Україні, з розташуванням у Варшаві. Необхідно сказати, що ми чекали цього багато років", - повідомив заступник міністра інформаційної політики України Дмитро Золотухін у Facebook.
Золотухін додав, що в Міністерстві інформаційної політики вважають, що це найкращий вибір, який могли зробити у компанії.
За словами Золотухіна, Крук - відома експертка з питань інформаційного простору, спікерка усіх актуальних конференцій по дезінформації останніх років, принципова і чесна людина.
"Ми дуже сподіваємося, що після цього призначення брутальне та непрофесійне ставлення компанії Facebook до України та українців нарешті припиниться. Зі свого боку бажаємо успіхів, сил і наснаги та обіцяємо підтримати в усіх справах, що будуть робитися в інтересах України. Особливо в важкі часи невизначеності для соціальних мереж", - написав заступник міністра інформації.
Раніше у Facebook не було менеджера з публічної політики по Україні. Про наміри призначити його стало відомо в жовтні 2018 року.
Нагадаємо, що Facebook показав перші приклади глобальної зміни дизайну.
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