Україна вперше транспортувала газ з Угорщини до Словаччини
Про це повідомляють в Операторі газотранспортної системи, повідомляє "Громадське".
Транзит зробили на замовлення німецької енергетичної компанії, а можливою така операція стала після підписання нової угоди про транзит газу, зазначають у компанії.
"Початок надання цієї послуги дозволить активізувати торгівлю газом між країнами східної Європи та дасть можливість додатково завантажити потужності української ГТС, які після будівництва "Північного Потоку-1" вже не використовуються у повному обсязі", - йдеться у повідомленні
Точних деталей операції наразі не розголошують. Відомо, що обсяги транспортованого газу буди незначними, а облік цього газу відбувався не у кубометрах, а в енергетичних одиницях.
"Наочна демонстрація переваг нового транзитного контракту - оскільки він укладений за європейськими правилами, тепер Газпром не може заблокувати використання української газотранспортної системи для транзиту третіми сторонами", - прокоментував виконавчий директор Нафтогазу Юрій Вітренко.
Нагадаємо, що до України надійшов скраплений газ з Польщі
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