Україна вперше транспортувала газ з Угорщини до Словаччини

Транзит зробили на замовлення німецької енергетичної компанії, а можливою така операція стала після підписання нової угоди про транзит газу

Вперше в історії через газотранспортну систему України здійснили транзит газу з Угорщини до Словаччини.

Про це повідомляють в Операторі газотранспортної системи, повідомляє "Громадське".

Транзит зробили на замовлення німецької енергетичної компанії, а можливою така операція стала після підписання нової угоди про транзит газу, зазначають у компанії.

"Початок надання цієї послуги дозволить активізувати торгівлю газом між країнами східної Європи та дасть можливість додатково завантажити потужності української ГТС, які після будівництва "Північного Потоку-1" вже не використовуються у повному обсязі", - йдеться у повідомленні

Точних деталей операції наразі не розголошують. Відомо, що обсяги транспортованого газу буди незначними, а облік цього газу відбувався не у кубометрах, а в енергетичних одиницях.

"Наочна демонстрація переваг нового транзитного контракту - оскільки він укладений за європейськими правилами, тепер Газпром не може заблокувати використання української газотранспортної системи для транзиту третіми сторонами", - прокоментував виконавчий директор Нафтогазу Юрій Вітренко.

Нагадаємо, що до України надійшов скраплений газ з Польщі