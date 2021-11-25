СПОРТ НОВИНИ6-й тур групового етапу ЛЧ стане формальністю.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Україна вперше з сезону 2007/08 не буде представлена у плей-офф ЛЄ
Востаннє в 1/8 фіналу вдавалося виходити "Шахтарю" у сезоні 2017/18
Фото: з вільних джерел
"Динамо" та "Шахтар" втратили шанси на потрапляння до плей-офф ЛЧ та ЛЕ, повідомляє Укрінформ.
Четвертий сезон поспіль українська команда не буде представлена у плей-офф ЛЧ.
Востаннє в 1/8 фіналу вдавалося виходити "Шахтарю" у сезоні 2017/18.
Також українських команд не буде у плей-офф ЛЕ вперше із сезону 2007/08.
Тоді "Динамо" та "Шахтар" теж посіли останні місця у своїх групах ЛЧ, а "Металіст" та "Дніпро" навіть не потрапили до групового етапу тоді ще Кубка УЄФА.
Як повідомлялося, цього сезону у кваліфікації ЛЕ грала "Зоря", але вона вилетіла до Ліги конференцій, де виступає у груповому етапі.
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