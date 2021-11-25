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Україна вперше з сезону 2007/08 не буде представлена у плей-офф ЛЄ

Востаннє в 1/8 фіналу вдавалося виходити "Шахтарю" у сезоні 2017/18
6-й тур групового етапу ЛЧ стане формальністю.
Україна вперше з сезону 2007/08 не буде представлена у плей-офф ЛЄ Фото: з вільних джерел
"Динамо" та "Шахтар" втратили шанси на потрапляння до плей-офф ЛЧ та ЛЕ, повідомляє Укрінформ.
 
Четвертий сезон поспіль українська команда не буде представлена ​​у плей-офф ЛЧ.
 
Востаннє в 1/8 фіналу вдавалося виходити "Шахтарю" у сезоні 2017/18.
 
Також українських команд не буде у плей-офф ЛЕ вперше із сезону 2007/08.
 
Тоді  "Динамо" та "Шахтар" теж посіли останні місця у своїх групах ЛЧ, а "Металіст" та "Дніпро" навіть не потрапили до групового етапу тоді ще Кубка УЄФА.
 
Як повідомлялося, цього сезону у кваліфікації ЛЕ грала "Зоря", але вона вилетіла до Ліги конференцій, де виступає у груповому етапі.
 
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25 11 2021 16:04
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