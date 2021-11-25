Україна вперше з сезону 2007/08 не буде представлена у плей-офф ЛЄ

Востаннє в 1/8 фіналу вдавалося виходити "Шахтарю" у сезоні 2017/18

6-й тур групового етапу ЛЧ стане формальністю.

"Динамо" та "Шахтар" втратили шанси на потрапляння до плей-офф ЛЧ та ЛЕ, повідомляє Укрінформ.

Четвертий сезон поспіль українська команда не буде представлена ​​у плей-офф ЛЧ.

Востаннє в 1/8 фіналу вдавалося виходити "Шахтарю" у сезоні 2017/18.

Також українських команд не буде у плей-офф ЛЕ вперше із сезону 2007/08.

Тоді "Динамо" та "Шахтар" теж посіли останні місця у своїх групах ЛЧ, а "Металіст" та "Дніпро" навіть не потрапили до групового етапу тоді ще Кубка УЄФА.

Як повідомлялося, цього сезону у кваліфікації ЛЕ грала "Зоря", але вона вилетіла до Ліги конференцій, де виступає у груповому етапі.