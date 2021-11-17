СПОРТ НОВИНИНаціональна збірна України з футболу пробилася у плей-офф кваліфікації чемпіонату світу-2022.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Україна перемогла Боснію і Герцеговину та вийшла у плей-офф ЧС-2022 з футболу
Синьо-жовті" відкрили рахунок на 59-й хвилині завдяки голу Олександра Зінченка після результативного пасу Віктора Циганкова. Подвоїв перевагу Артем Довбик (79), якому асистував Микола Шапаренко
Фото: з вільного доступу
У заключному поєдинку групової стадії відбору команда Олександра Петракова на виїзді завдала поразки збірній Боснії і Герцеговини - 2:0, посівши друге місце в групі D, передає Укрінформ.
"Синьо-жовті" відкрили рахунок на 59-й хвилині завдяки голу Олександра Зінченка після результативного пасу Віктора Циганкова. Подвоїв перевагу Артем Довбик (79), якому асистував Микола Шапаренко.
Збірна України в останньому турі випередила команду Фінляндії, яка вдома програла футболістам Франції - 0:2.
Підсумкове турнірне становище: Франція - 18 очок, Україна - 12, Фінляндія - 11, Боснія та Герцеговина - 7, Казахстан - 3.
Результати решти матчів вівторка:
група Е:
Вельс - Бельгія - 1:1
Чехія - Естонія - 2:0.
Підсумкове турнірне становище: Бельгія - 20 очок, Вельс - 15, Чехія - 14, Естонія - 4, Білорусь - 3.
група G:
Нідерланди - Норвегія - 2:0
Гібралтар - Латвія - 1:3
Чорногорія - Туреччина - 1:2.
Підсумкове турнірне становище: Нідерланди - 23 очки, Туреччина - 21, Норвегія - 18, Чорногорія - 12, Латвія - 6, Гібралтар - 0.
У фінальну стадію чемпіонату світу напряму вийшли десять переможців відбіркових груп - Німеччина, Данія, Франція, Бельгія, Хорватія, Іспанія, Сербія, Англія, Швейцарія та Нідерланди.
Ще три путівки розіграють у стикових матчах десять володарів других місць - Італія, Польща, Португалія, Росія, Північна Македонія, Швеція, Шотландія, Україна, Туреччина та Вельс, до яких приєднаються два найкращі переможці груп Ліги націй УЄФА Австрія та Чехія.
Жеребкування плей-офф відбудеться 26 листопада. Стикові турніри відбудуться з 24 по 29 березня. 12 команд розіграють путівки, що залишилися, в рамках трьох шляхів плей-офф, які складаються з одноматчевих півфіналів і фіналів. Три переможці стикових матчів стануть учасниками ЧС-2022.
XXII чемпіонат світу з футболу пройде з 21 листопада до 18 грудня 2022 року в Катарі.
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