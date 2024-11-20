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ПОЛІТИКА

Україна вперше запустила по території росії далекобійні ракети Storm Shadow (оновлено)

20 листопада 2024, 17:26
Україна вперше запустила по території росії далекобійні ракети Storm Shadow (оновлено)
Ймовірно, українські захисники поцілили по обʼєкту у Курській області.

Українські сили вперше застосували британські крилаті ракети по військових об’єктах на російській території.

Про це агентству Bloomberg  повідомив західний чиновник.

Зазначається, що Лондон дав дозвіл Києву на удари по росії своєю зброєю після розгортання північнокорейських військ у війні проти України. Цей крок уряд Британії вважає ескалацією, пишуть журналісти.

Своєю чергою відео обстрілів Курської області публікують російські Telegram-канали.

Про удар британськими ракетами повідомляє і портал The Guardian, який посилається на аналіз фото фрагментів ракет з Курщини.

В офісі прем’єр-міністра Великої Британії заявили, що не коментують повідомлення про можливе застосування Storm Shadow проти цілей на російській території.

ЗМІ раніше повідомили, що Британія непублічно схвалила дозвіл на удари України переданими крилатими ракетами по російських цілях у відповідь на розгортання Росією північнокорейських військ.

Як зазначає видання Defense Express., якщо Україна дійсно застосувала Storm Shadow по території росії, то вдарила не по простому об'єкту. Адже у Курській області може бути об'єкт з командуванням угрупування армії рф разом з північнокорейськими генералами.

Зокрема, у мережі з'явилось відео з населеного пункту Мар'їне. На ньому чути низку звуків, схожих на вибухи. Цікавим є те, що відео зняте неподалік від історичної будівлі маєтка Барятинських. Наразі це приміщення є санаторієм, який підпорядковується Управлінню справами президента рф.

За не підтвердженою інформацією, об'єкт, який уражається, у східній частині санаторію і фігурує інформація, що там військовий об'єкт типу "вузол зв'язку".

Defense Express зазначає, що мова може йти не про рядовий об'єкт зв'язківців, а про заглиблений командний пункт. Беручи до уваги всі деталі, вірогідно те, що ним користувалось командування угрупуванням російських військ у Курській області. Окрім них там могли перебувати й північнокорейські генерали.

На думку Defense Express, саме перебування командування у цій локації могло зробити її ціллю Storm Shadow. Адже вони призначені для ураження цілей такої категорії, бо їх 450-кг бойова частина спеціально створення для ураження захищених об'єктів.

війнаStorm Shadowудари по рф

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