Україна вперше застосувала спільно вироблену зі США ППО FrankenSAM

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Сили протиповітряної оборони вперше застосували систему FrankenSAM для збиття безпілотників під час атаки вночі.

FrankenSAM – це українська саморобна гібридна система протиповітряної оборони.

Про це розповів голова Мінстратегпрому Олександр Камишін на брифінгу в Давосі.

Сьогодні вночі під час російської атаки дронами "Шахед" на Україну наша ППО вперше застосувала систему FrankenSAM, якій вдалося збити ударний дрон із відстані дев'ять кілометрів.

"Одна з систем вперше була сьогодні вночі використана успішно. Ми за 9 кілометрів збили "шахед". Це перше використання такої системи. У нас приблизно п’ять таких проєктів у цьому портфелі. Я дуже радий, що ми усі ці системи вже розгорнули на полі битви", - заявив голова Мінстратегпрому.

Він подякував американським партнерам за допомогу.

Камишін додав, що для повноцінної розробки власної системи ППО потрібні роки. Тому Україна пішла іншим шляхом і поєднала у новій розробці радянські і західні компоненти.