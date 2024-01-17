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Україна вперше застосувала спільно вироблену зі США ППО FrankenSAM

17 січня 2024, 16:08
Україна вперше застосувала спільно вироблену зі США ППО FrankenSAM
9А310 ЗРК "Бук" з пусковими під RIM-7 Sea Sparrow (колаж, який навряд має щось спільне з реальністю)
Сили протиповітряної оборони вперше застосували систему FrankenSAM для збиття безпілотників під час атаки вночі.

FrankenSAM – це українська саморобна гібридна система протиповітряної оборони.

Про це розповів голова Мінстратегпрому Олександр Камишін на брифінгу в Давосі. 

Сьогодні вночі під час російської атаки дронами "Шахед" на Україну наша ППО вперше застосувала систему FrankenSAM, якій вдалося збити ударний дрон із відстані дев'ять кілометрів.

"Одна з систем вперше була сьогодні вночі використана успішно. Ми за 9 кілометрів збили "шахед". Це перше використання такої системи. У нас приблизно п’ять таких проєктів у цьому портфелі. Я дуже радий, що ми усі ці системи вже розгорнули на полі битви", - заявив голова Мінстратегпрому.

Він подякував американським партнерам за допомогу. 

Камишін додав, що для повноцінної розробки власної системи ППО потрібні роки. Тому Україна пішла іншим шляхом і поєднала у новій розробці радянські і західні компоненти.

Лише в грудні ми писали, що Україна та США розпочинають спільне виробництво систем ППО і результат не забарився. 
 

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