Україна вступить до ЄС не раніше 2030 року – The Times
Про це йдеться в матеріалі газети The Times.
Спочатку необхідно прийняти в Євросоюз Сербію, Албанію і Боснію, які стоять в черзі на вступ, вважають журналісти британського видання.
Нагадаємо, що вчора Лідери Європейського Союзу на саміті в Брюсселі схвалили рекомендацію Європейської комісії про відкриття переговорів про вступ із Україною і Молдовою.
Крім того, в листопаді в документі Європейська комісія рекомендувала розпочати вступні переговори з Україною.
Це можливо лише у випадку, якщо відповідне рішення підтримають лідери всіх країн блоку.
Питання відкриття переговорів щодо вступу України до ЄС хочуть розглянути на саміті, що відбудеться 14-15 грудня.