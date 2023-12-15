Україна вступить до ЄС не раніше 2030 року – The Times

Головною перепоною для вступу України в Євросоюз стануть війна та бідність.

Про це йдеться в матеріалі газети The Times.

Спочатку необхідно прийняти в Євросоюз Сербію, Албанію і Боснію, які стоять в черзі на вступ, вважають журналісти британського видання.

Нагадаємо, що вчора Лідери Європейського Союзу на саміті в Брюсселі схвалили рекомендацію Європейської комісії про відкриття переговорів про вступ із Україною і Молдовою.

Крім того, в листопаді в документі Європейська комісія рекомендувала розпочати вступні переговори з Україною.

Це можливо лише у випадку, якщо відповідне рішення підтримають лідери всіх країн блоку.

Питання відкриття переговорів щодо вступу України до ЄС хочуть розглянути на саміті, що відбудеться 14-15 грудня.