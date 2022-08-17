Україна втратила багато нафтових і нафтопереробних активів після нападу рф - "Нафтогаз"

Голова правління НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко зазначив, що ситуація з підземними сховищами менш критична, але майже 50% видобутку ведеться на Харківщині, де йдуть бойові дії

З початку повномасштабного російського вторгнення в Україну втрачено багато нафтових і переробних активів, підземні газосховища і видобувні потужності.

Про це в інтерв'ю НВ Бізнес заявив голова правління НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко.

"Якщо говорити про повномасштабну війну, з 24 лютого, по-перше, ми втратили багато наших нафтових і переробних активів. Той же Шебелинський газопереробний завод. Через ракети. Він не працює і не може працювати найближчим часом", - зазначив глава "Нафтогазу".

Вітренко також нагадав, що "Нафтогаз" є міноритарним акціонером Кременчуцького нафтопереробного заводу.

"Там схожа історія. Біля Кременчука є об'єкти "Укртранснафти", там були цілеспрямовані ракетні обстріли, пошкоджена інфраструктура. Наша нафтова і переробна інфраструктура дуже сильно постраждала, ті ж нафтобази, у "Укрнафти" дуже багато пошкоджень", - заявив Вітренко.

Глава правління НАК зазначив, що ситуація з підземними сховищами менш критична, ніж з видобутком газу.

"З підземними сховищами немає якоїсь нової критичної ситуації, у нас є сховища і на раніше окупованих територіях", - каже Вітренко.

"А щодо видобутку... Проблема в тому, що дуже значний видобуток в Харківській області, а там ведуться активні бойові дії. У багатьох місцях - поруч з нашими об'єктами. Я там був особисто, і за пів години до приїзду відбувається обстріл, чуєш і бачиш все - 7 км до лінії фронту. І люди в таких умовах трудяться, добувають газ. Майже 50% нашого видобутку - це Харківська область", - заявив він.

Раніше iPress повідомляв, що "Укргазвидобування" запустило в роботу нову надглибоку свердловину на Полтавщині, яка забезпечує видобуток 100 тис. куб. м газу на добу.