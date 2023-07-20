Україна у відповідь ввела морську блокаду росії

Всі судна, які прямують в акваторії Чорного моря в напрямку портів росії і тимчасово окупованої території можуть розглядатися Україною, як такі, що перевозять вантажі воєнного призначення.

Уряд країни попередив про ризики для судноплавства в районах північно-східної частини Чорного моря і Керч-Єнікальською протоки вже з 21 липня.

Про це Міноборони України написало на сайті.

Така заява була зроблена у відповідь на дії росії, яка вчора оголосила фактичну морську блокаду України.

росія вчергове порушила універсальне для світу право на вільне судноплавство і свідомо підриває продовольчу безпеку, прирікаючи на голод мільйони людей. Крім того, рф почала відкрито погрожувати цивільним суднам які перевозять продукти харчування з українських портів.

"В останні дні кремль перетворив Чорне море на зону небезпеки. І відповідальність за усі ризики повністю лягає на керівництво РФ. Відкрито погрожуючи цивільним суднам, які перевозять продукти харчування з українських портів, здійснюючи ракетні обстріли та атаки дронами на цивільну інфраструктуру у мирних містах, навмисно створюючи військову загрозу на торговельних маршрутах, кремль перетворив Чорне море на зону небезпеки, в першу чергу, для російських суден та суден, що прямують в акваторії Чорного моря у напрямку морських портів рф та українських морських портів, що знаходяться на тимчасово окупованій росією території України", - йдеться на сайті.

Відповідальність за всі ризики повністю лягає на російське керівництво, а доля крейсеру Москва доводить, що ЗСУ мають необхідні засоби для відсічі російської агресії на морі.

"Міністерство оборони України попереджає, що з 00:00 21 липня 2023 року всі судна, що прямують в акваторії Чорного моря у напрямку морських портів рф та українських морських портів, що знаходяться на тимчасово окупованій росією території України, можуть розглядатися Україною, як такі, що перевозять вантажі воєнного призначення з усіма відповідними ризиками", – зазначили військові. Також з 05:00 20 липня 2023 року у районах Північно-східної частини Чорного моря та Керч-Єнікальською протокою України судноплавство заборонене як небезпечне. "Відповідна навігаційна інформація для мореплавців вже оприлюднена", – написали в Міноборони.

Днями стало відомо, що рф відкликає гарантії безпеки у Чорному морі.