Україна вводить імпорт газу через катастрофічне падіння видобутку внаслідок атак росії

Основні газовидобувні потужності України вразливі для російських атак, оскільки вони розташовані в прифронтовій Харківській області та сусідній Полтавській області.

Видобуток газу в Україні впав на 40% після російських ракетних ударів. У зв'язку з цим Україна планує імпортувати до 800 млн кубометрів газу з Європи в лютому і березні, щоб компенсувати падіння видобутку.

Про це повідомляє Reuters.

"Ми могли б обійтися без імпорту в цей опалювальний сезон, але атаки на виробництво змушують нас імпортувати газ, щоб компенсувати скорочення внутрішнього виробництва", - сказало анонімне джерело агентства.

Після вторгнення 2022 року росія вже спрямовувала безліч ракетних і безпілотних атак на електроенергетичний сектор України, але останніми тижнями вона посилила атаки на газові родовища.

Державний "Нафтогаз" і велика приватна енергетична компанія ДТЕК заявили, що в лютому росія щонайменше двічі атакувала і пошкодила їхні об'єкти.

До ударів Україна видобувала близько 52 млн кубометрів газу на добу, а взимку споживала від 110 до 140 млн кубометрів на добу. Дефіцит покривався із газосховищ.

Оператор газотранспортних систем України повідомляє, що країна почала нарощувати імпорт газу на початку лютого, і відтоді обсяги зросли майже в 10 разів і перевищили 20 млн кубометрів на добу.

Джерело і чиновники від енергетики не розкривають поточного рівня видобутку газу. Україна в основному використовує газ для опалення будинків і побутових потреб.

Основні газовидобувні потужності України вразливі для російських атак, оскільки вони розташовані в прифронтовій Харківській області та сусідній Полтавській області.

Джерело повідомило, що запаси газу в сховищах України невеликі, однак за умови запланованого імпорту і власного видобутку газу країна зможе пережити опалювальний сезон, який зазвичай починається наприкінці жовтня і закінчується у квітні, без введення будь-яких обмежень для промисловості та домогосподарств.

Джерело повідомило, що Україні необхідно почати закачування газу для зимового сезону 2025/26 навесні, а також накопичити близько 13 млрд кубометрів м газу. На початок поточного сезону в сховищах України перебувало 12,9 млрд кубометрів м газу.

Джерело зазначило, що поки що незрозуміло, який обсяг газу може бути імпортовано після березня, оскільки це залежатиме від рівня місцевого видобутку, на який безпосередньо вплине інтенсивність російських ракетних ударів.

Нагадаємо, ЄС пообіцяв відмовитися від російського викопного палива до 2027 року у відповідь на вторгнення москви в Україну 2022 року. У той час як поставки російського трубопровідного газу впали вдесятеро, ЄС збільшив імпорт російського скрапленого природного газу минулого року.