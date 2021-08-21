Україна виграла чемпіонат світу з шашок-64 По словами капітана української збірної Юрія Анікеєва, запорукою успіху стала стабільна, рівна гра протягом усього турніру

Чоловіча збірна України уперше в історії виграла "золото" чемпіонату світу з шашок-64. Турнір завершився у Туреччині.

Фото: sport.ua.

Про це Укрінформу повідомив віцепрезидент Національної федерації шашок України Леонід Бройтман. За нашу команду виступали Юрій Анікеєв (Харків), Фелікс Шепель (Дніпро) та Денис Шкатула (Вінниця). Українці на два очки випередили росіян. Змагання проходили у категорії рапід або швидкі шашки. По словами капітана української збірної Юрія Анікеєва, запорукою успіху стала стабільна, рівна гра протягом усього турніру. Жіноча збірна України в цьому ж вид програми завоювала срібні медалі. У складі команди виступали гросмейстери Олена Коротка (Кам'янське Дніпропетровської області) та Юлія Макаренкова (Харків). Читайте також: Карате, софтболу та бейсболу на Іграх-2024 не буде, брейкданс дебютує

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