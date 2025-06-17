Україна вимагає екстреного засідання Радбезу ООН після масованого обстрілу

Мельник зустрінеться з президентом Радбезу.

Через масований російський обстріл у ніч на 17 червня Україна надіслала запит про проведення екстреного засідання Ради Безпеки ООН.

Про це "Укрінформу" повідомив український постпред в ООН Андрій Мельник.

"Маємо справу не просто з воєнними злочинами проти цивільного населення, які щодня і щоночі вчиняє московський режим. Це злочини проти людяності, які потребують не лише засудження, а й рішучої реакції та практичних дій з боку міжнародної спільноти, насамперед Ради Безпеки ООН", — наголосив Мельник.

За його словами, сьогодні він зустрінеться з президентом Радбезу ООН Керолін Родрігес-Біркетт, аби обговорити подальші кроки відповідно до Статуту ООН. Мельник висловив сподівання, що члени Ради Безпеки дадуть жорстку відповідь на дії Москви.

У ніч на 17 червня росія здійснила масштабну ракетну атаку на територію України. Найбільше постраждали Київ та Одеса.

Унаслідок влучання російської крилатої ракети Х-101 у дев'ятиповерховий житловий будинок у Солом’янському районі Києва з-під завалів зруйнуваного під’їзду рятувальники дістали тіла ще п'ятьох загиблих людей.Кількість загиблих у столиці зросла до 19 людей.